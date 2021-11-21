Завтра в Хмельницком будут прощаться со спецназовцем Убертом Мрачковским

Об этом передает Еспресо.TV .



Как сообщил пресс-офицер 8-го полка Виталий Могила, прощание с Убертом Мрачковским состоится на территории 8-го полка, в котором он служил, на улице Толстого, 4 в 12 часов в понедельник 22 ноября.



Читайте также : Где и когда Путин собирается напасть на Украину. Заявление начальника Главного управления разведки Буданова



Похоронят Героя на кладбище в микрорайоне Раково на Аллее Славы, сообщает Хмельницкое сетевое издание Е.

Напомним, 19 ноября, в результате вражеских обстрелов Умберт Мрачковский получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью.

Ему навсегда будет 33 года.

Мрачковский большую часть своей жизни отдал военной службе, с первых дней войны защищал Украину на востоке.

Он был отцом двоих детей. Также без мужа осталась жена.