Завтра в Хмельницком будут прощаться со спецназовцем Убертом Мрачковским
В понедельник, 22 ноября 2021 года, в городе Хмельницком будут прощаться с Убертом Мрачковским, старшим солдатом 8-го полка специального назначения в составе Сил специальных операций Вооруженных сил Украины
Об этом передает Еспресо.TV .
Как сообщил пресс-офицер 8-го полка Виталий Могила, прощание с Убертом Мрачковским состоится на территории 8-го полка, в котором он служил, на улице Толстого, 4 в 12 часов в понедельник 22 ноября.
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Похоронят Героя на кладбище в микрорайоне Раково на Аллее Славы, сообщает Хмельницкое сетевое издание Е.
- Напомним, 19 ноября, в результате вражеских обстрелов Умберт Мрачковский получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью.
- Ему навсегда будет 33 года.
- Мрачковский большую часть своей жизни отдал военной службе, с первых дней войны защищал Украину на востоке.
- Он был отцом двоих детей. Также без мужа осталась жена.
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