Завтра в Гааге Украина разоблачит большую ложь, - уполномоченный от Украины в Международном суде ООН
7 марта украинская делегация выступит в Международном суде ООН в Гааге по делу об обвинении против России в совершении геноцида
Об этом сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, который вместе с директором департамента международного права Министерства иностранных дел Оксаной Золотаревой уполномочен представлять Украину в Международном суде ООН. Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Вместе с другими коллегами и друзьями, а также нашими юридическими советниками мы сформировали мощную фактическую доказательную базу, доказывающую абсурдность заявлений России о том, что она действует с целью предотвращения геноцида и наказания за него. Это является прямым нарушением Россией Конвенции о геноциде 1948 года ", - заявил Кориневич.
Таким образом, завтра украинская сторона будет выступать в Гааге и разоблачит ложь, которая лежит в основе агрессии России против Украины, - утверждает Кориневич. В частности, будет представлено, что иск Украины приемлем и Международный суд ООН имеет полномочия издать приказ о применении временных мер и должен это сделать безотлагательно.
- Напомним, Украина подала иск против России в Международный суд ООН.
- Канада подала в Международный уголовный суд ООН в Гааге иск против РФ из - за возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине .
- Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений России против Украины.
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