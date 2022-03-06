Завтра в Гааге Украина разоблачит большую ложь, - уполномоченный от Украины в Международном суде ООН

Об этом сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, который вместе с директором департамента международного права Министерства иностранных дел Оксаной Золотаревой уполномочен представлять Украину в Международном суде ООН. Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Вместе с другими коллегами и друзьями, а также нашими юридическими советниками мы сформировали мощную фактическую доказательную базу, доказывающую абсурдность заявлений России о том, что она действует с целью предотвращения геноцида и наказания за него. Это является прямым нарушением Россией Конвенции о геноциде 1948 года ", - заявил Кориневич.

Таким образом, завтра украинская сторона будет выступать в Гааге и разоблачит ложь, которая лежит в основе агрессии России против Украины, - утверждает Кориневич. В частности, будет представлено, что иск Украины приемлем и Международный суд ООН имеет полномочия издать приказ о применении временных мер и должен это сделать безотлагательно.

Напомним, Украина подала иск против России в Международный суд ООН.

Канада подала в Международный уголовный суд ООН в Гааге иск против РФ из - за возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине .

Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений России против Украины.

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