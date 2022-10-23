Об этом у себя в telegram-канале сообщил Полтавский городской голова Александр Мамай.

"В связи с террористическими актами, которые враг наносит по нашей инфраструктуре, мы должны экономить электроэнергию.

В этой связи мы приняли решение, что завтра троллейбусы на маршруты выходят с 05:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00, чтобы вы могли добраться на работу и вовремя доехать домой", - говорится в сообщения.

Также он добавил, что в это и другое время по городу будут курсировать коммунальные автобусы и частные перевозчики.

Напомним: в Украине с 20 октября введены ограничения на использование электроэнергии.

22 октября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал "еще внимательнее, чем раньше" экономить электроэнергию .

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