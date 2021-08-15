Завтра силовики будут отчитываться Зеленскому по расследованию гибели мэра Кривого Рога Павлова

Об этом президент сообщил через соцсети, передает Еспресо.TV .



"Завтра заслушаем доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти городского главы Кривого Рога", - заявил Зеленский, для которого Кривой Рог является малой родиной.



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Президент Украины обещает "держать это дело под личным контролем и настаивать на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога".

В партии ОПЗЖ, к которой принадлежал покойный криворожский глава Константин Павлов (перед этим, с 2005-го он был в составе Партии регионов), сказали, что мэр погиб из-за "огнестрельного ранение в область груди" .

Павлова нашли мертвым сегодня, 15 августа, на веранде загородного дома на окраине Кривого Рога.

На момент обнаружения тела рядом с ним лежал карабин.





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