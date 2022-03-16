Завтра пройдет эвакуация жителей Ирпеня из Романовки, – мэр

Об этом сообщает мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Известно, что завтра, 17 марта, в 7:00 заканчивается комендантский час и уже с 10:00 пройдет эвакуация жителей Ирпеня из Романовки.

Маркушин отмечает, если вы живете в Ирпене, Михайловке-Рубежовке, Забучье, Козинцах или Дуброве и вам нужна помощь или консультация по эвакуации, то нужно об этом сообщить, позвонив по номеру:

0683505818;

0680437205;

0930768411;

0672639619;

0964511937;

0675015153;

0683703842;

0968698062.

"Отмечаю, эти номера только для жителей Ирпенской громады", - добавил мэр.

Напомним, 16 марта, российские оккупационные войска "Градом" обстреляли колонну гражданских граждан, эвакуированных из Мариуполя в Запорожье.