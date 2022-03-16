Завтра пройдет эвакуация жителей Ирпеня из Романовки, – мэр
Эвакуация жителей Ирпеня из Романовки состоится завтра, 17 марта
Об этом сообщает мэр Ирпеня Александр Маркушин.
Известно, что завтра, 17 марта, в 7:00 заканчивается комендантский час и уже с 10:00 пройдет эвакуация жителей Ирпеня из Романовки.
Маркушин отмечает, если вы живете в Ирпене, Михайловке-Рубежовке, Забучье, Козинцах или Дуброве и вам нужна помощь или консультация по эвакуации, то нужно об этом сообщить, позвонив по номеру:
- 0683505818;
- 0680437205;
- 0930768411;
- 0672639619;
- 0964511937;
- 0675015153;
- 0683703842;
- 0968698062.
"Отмечаю, эти номера только для жителей Ирпенской громады", - добавил мэр.
- Напомним, 16 марта, российские оккупационные войска "Градом" обстреляли колонну гражданских граждан, эвакуированных из Мариуполя в Запорожье.
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