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Завтра произойдет солнечное затмение: синоптик рассказал, в котором часу его можно увидеть

24 октября, 2022 понедельник
13:01
Новости

На территории Украины 25 октября можно будет наблюдать частичное солнечное затмение, солнечный диск будет закрыт на 47-65%

Об этом сообщил кандидат географических наук синоптик Игорь Кибальчич в Facebook.

Как отметил Кибальчич, в зависимости от региона затмение можно будет увидеть в определенный период в течение 20 минут.

"25 октября на территории Украины можно будет наблюдать частичное солнечное затмение. Максимальная фаза придется на время 13:28 – 13:50 в зависимости от региона. Солнечный диск будет закрыт на 47 – 65%. Для Харькова максимальная фаза ожидается около 13:47 за местное время", - поделился синоптик.

Как заметил Кибальчич, к сожалению, по прогнозам, в этот день ожидается пасмурная погода.

"Наблюдение за этим астрономическим явлением окажется усложненным", - добавил он.

 
прогноз погоды
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