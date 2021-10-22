Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим, - Путин обеспокоен сотрудничеством Украины и НАТО
Российский президент Владимир Путин заявил, что НАТО под видом учебных центров для ВСУ якобы может разместить баллистические ракеты в Украине
Об этом Путин рассказал на заседании клуба Валдай, сообщает Liga .
По мнению главы РФ, потому что украинская Конституция запрещает размещение на территории страны иностранных военных баз НАТО, будто бы "может все что угодно разместить" под видом тренировочных центров для ВСУ.
"Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?" - спросил Путин.
Он также пожаловался, что системы противоракетной обороны НАТО с пусковыми установками Aegis уже стоят в Польше и Румынии, и "на них можно установить "Томагавки", ударные системы, и сделать это легко, одним взмахом, только программное обеспечение изменить".
"Этого даже никто не заметит", - уверен Путин.
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