Завтра парламент будет голосовать за постановление, которое решит проблему украинских оборонных предприятий с ДАСУ, - Яровая

Об этом Яровая написала в фейсбуке .

"Благодаря давлению общества и всем вам (и немного мне) Верховная Рада Украины зарегистрировала проект изменений в законодательство в части определения прибыли предприятий, и этот законопроект решит вопросы всех насчет претензий Госаудитслужбы. Сегодня Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки только что единогласно проголосовал за представление законопроекта в Верховную Раду. Завтра должны проголосовать!" – написала Яровая.

Речь идет о проекте Постановления о поддержке оборонно-промышленного комплекса Украины в условиях военного положения, зарегистрированного на сайте Верховной Рады Украины.

Яровая также призвала Кабмин и премьер-министра Дениса Шмыгаля немедленно уволить с должности главу Государственной аудиторской службы Украины Аллу Басалаеву, возбудить уголовное дело и дать правовую оценку ее действиям, поставившим под угрозу обороноспособность государства.

Как сообщали СМИ, глава ДАСУ Алла Басалаева была включена в базу "Миротворца" из-за умышленного подрыва обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины в период действия военного положения. Басалаева возглавила Госаудитслужбу 4 ноября 2022 года, а до этого была советницей одиозного экс-председателя СБУ Баканова. Ее также связывают с соратником Януковича Андреем Портновым, который, по данным СМИ, лоббировал ее назначение в ЦИК и судьей Дарницкого суда.