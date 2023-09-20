Завтра парламент будет голосовать за постановление, которое решит проблему украинских оборонных предприятий с ДАСУ, - Яровая
Известный волонтер, член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая сообщила, что проблема с прибылью поставщиков Минобороны, которую Госаудитслужба расценила как "убытки государства", наконец будет решена на законодательном уровне
Об этом Яровая написала в фейсбуке .
"Благодаря давлению общества и всем вам (и немного мне) Верховная Рада Украины зарегистрировала проект изменений в законодательство в части определения прибыли предприятий, и этот законопроект решит вопросы всех насчет претензий Госаудитслужбы. Сегодня Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки только что единогласно проголосовал за представление законопроекта в Верховную Раду. Завтра должны проголосовать!" – написала Яровая.
Речь идет о проекте Постановления о поддержке оборонно-промышленного комплекса Украины в условиях военного положения, зарегистрированного на сайте Верховной Рады Украины.
Яровая также призвала Кабмин и премьер-министра Дениса Шмыгаля немедленно уволить с должности главу Государственной аудиторской службы Украины Аллу Басалаеву, возбудить уголовное дело и дать правовую оценку ее действиям, поставившим под угрозу обороноспособность государства.
Как сообщали СМИ, глава ДАСУ Алла Басалаева была включена в базу "Миротворца" из-за умышленного подрыва обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины в период действия военного положения. Басалаева возглавила Госаудитслужбу 4 ноября 2022 года, а до этого была советницей одиозного экс-председателя СБУ Баканова. Ее также связывают с соратником Януковича Андреем Портновым, который, по данным СМИ, лоббировал ее назначение в ЦИК и судьей Дарницкого суда.
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