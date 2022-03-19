Завтра ожидается выступление Зеленского перед Кнессетом, – израильские активисты
Фонд "Израильские друзья Украины" приглашает поддержать Украинское государство и его президента
По информации Фонда, в воскресенье, 20 марта 2022 года, в 17:30 по местному времени Владимир Зеленский будет выступать перед израильским парламентом. Небезразличные судьбы Украины соберутся в это время на площади перед театром "Габима" в Тель-Авиве, где будет установлен огромный телеэкран. Об этом со ссылкой на анонс от Израильских друзей Украины передает Еспресо.TV.
"В ближайшее воскресенье, 20 марта, в 17:30 мы собираемся на площади Габима в Тель-Авиве на митинг поддержки украинского народа, его справедливой войны за свою землю и свое существование против варварского вторжения России. Мы называем это событие "Израиль с Украиной "В рамках митинга президент Украины Владимир Зеленский выступит с речью, которую будут транслировать на большой экран на площади", - отмечается в сообщении.
Организаторы акции призывают израильскую общественность "прийти и выразить поддержку и солидарность украинскому народу, требовать от израильского правительства сильной, однозначной позиции в поддержку Украины и осуждении России".
Мероприятие согласовано с полицией и городским советом Тель-Авива.
Между городами Киев (Украина) и Тель-Авив (Израиль) нет разницы во времени.
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