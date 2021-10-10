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Завтра МЗ начинает внезапные проверки школьных столовых

10 октября, 2021 воскресенье
14:33
Общество

Министерство здравоохранения Украины начинает внезапные проверки работников школьных пищеблоков на наличие опасного для здоровья детей золотистого стафилококка

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил во время регионального форума "Реформа школьного питания", передает Еспресо.TV .

По его словам, в текущем учебном году в учебных заведениях уже произошло две вспышки острых кишечных инфекций из-за нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм.

"Это произошло потому, что люди, которые готовили пищу в школах, были носителями золотистого стафилококка. Мы приняли решение: дерегуляция - это хорошо, свободный выбор - это хорошо, но определенный контроль должен быть", - отметил глава Минздрава.

Проверки, по его словам, начнутся с понедельника, 11 октября 2021 года.

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"Мы начинаем с понедельника внезапные проверки на носительство, в частности, золотистого стафилококка у работников пищеблоков общеобразовательных учебных заведений", - приводит слова министра Osvita.ua .

Работники, у которых будет выявлено наличие бактерии, будут "отстранены на время прохождения лечения".

Кроме того, министр отметил, что также целью проверок является выяснение того, на самом деле или формально осуществляются медицинские осмотры, которые должны проходить работники пищеблоков.

"То, что мы увидели с ПЦР-тестами, дает основания полагать, что и с медицинскими осмотрами у нас не все в порядке. И сегодня те, кто выписывает справки, не проводя соответствующих исследований или медицинских осмотров, будут подвергаться определенным наказаниям", - подчеркнул Виктор Ляшко.


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Виктор Ляшко
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