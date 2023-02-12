Завтра Киев и еще три области будут со светом, - ДТЭК
В понедельник, 13 февраля, в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях графики отключения энергии не будут применяться
Об этом сообщает Укрэнерго.
"На следующий день Укрэнерго не давал ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет завтра не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.
Также Укрэнерго отмечает, что в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизационным графикам.
- В Энергоатоме рассказали , что в энергосистеме станет на 1220 МВт больше, что должно уменьшить время отключений.
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