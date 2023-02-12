Завтра Киев и еще три области будут со светом, - ДТЭК

Об этом сообщает Укрэнерго.

"На следующий день Укрэнерго не давал ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет завтра не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

Также Укрэнерго отмечает, что в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизационным графикам.