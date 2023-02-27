Заводы PepsiCo и Agrofusion возобновляют работу в Николаевской области

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Николаевской ОВВ Виталий Ким.

"Бизнес на Николаевщине очень пострадал от обстрелов россиян. Многим нужно время и средства, чтобы вернуться назад. Однако два предприятия - фирма PepsiCo и завод Agrofusion уже возобновляют свою работу. Поэтому люди получат рабочие места, а бюджет - налоги", - сказал Ким .