Заводы PepsiCo и Agrofusion возобновляют работу в Николаевской области
В Николаевской области возобновляют работу заводы PepsiCo и Agrofusion
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Николаевской ОВВ Виталий Ким.
"Бизнес на Николаевщине очень пострадал от обстрелов россиян. Многим нужно время и средства, чтобы вернуться назад. Однако два предприятия - фирма PepsiCo и завод Agrofusion уже возобновляют свою работу. Поэтому люди получат рабочие места, а бюджет - налоги", - сказал Ким .
- 20 сентября компания PepsiCo объявила о прекращении в России производства Pepsi, 7UP и Mountain Dew спустя почти шесть месяцев после заявления о таких намерениях.
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