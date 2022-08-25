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Завод в Смиле, находящийся залоге "дочки" российского Сбербанка, пойдет с молотка

25 августа, 2022 четверг
02:16

24 августа Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион активы АО "МР Банк", учредителем которого является Сбербанк России

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

20 сентября в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже активов АО "МР БАНК", который в стадии ликвидации. Ликвидируется.

В залоге комплекс построек промышленного назначения, база отдыха и магазин с хозяйственными зданиями в Черкасской области. Также в обеспечение оформлено движимое имущество, в частности производственное оборудование, транспортные средства, товары в обороте и акции. Общая задолженность по лоту составляет 279,4 млн. грн. Именно такова стоимость лота. По данным, опубликованным в Prozorro.Продажи, речь идет о заводе, расположенном в Смеле Черкасской области, который был в залоге МР Банка. Очевидно, речь идет о Смелянском электромеханическом заводе, поскольку именно это предприятие расположено на улице Коробейника, как указано в описании лота.

По данным YouControl, учредителем АО "МР БАНК" является Сбербанк России.

22 июля Евросоюз опубликовал текст седьмого пакета санкций против РФ. Среди перечня заморозки активов Сбербанка.

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