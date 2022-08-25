Завод в Смиле, находящийся залоге "дочки" российского Сбербанка, пойдет с молотка
24 августа Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион активы АО "МР Банк", учредителем которого является Сбербанк России
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
20 сентября в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже активов АО "МР БАНК", который в стадии ликвидации. Ликвидируется.
В залоге комплекс построек промышленного назначения, база отдыха и магазин с хозяйственными зданиями в Черкасской области. Также в обеспечение оформлено движимое имущество, в частности производственное оборудование, транспортные средства, товары в обороте и акции. Общая задолженность по лоту составляет 279,4 млн. грн. Именно такова стоимость лота. По данным, опубликованным в Prozorro.Продажи, речь идет о заводе, расположенном в Смеле Черкасской области, который был в залоге МР Банка. Очевидно, речь идет о Смелянском электромеханическом заводе, поскольку именно это предприятие расположено на улице Коробейника, как указано в описании лота.
По данным YouControl, учредителем АО "МР БАНК" является Сбербанк России.
22 июля Евросоюз опубликовал текст седьмого пакета санкций против РФ. Среди перечня заморозки активов Сбербанка.
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