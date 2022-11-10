Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Никто не ожидал национализации этих предприятий, для всех это была неожиданность. Вопросов остается много. Можно только констатировать, что есть создание интегрированной нефтяной компании, которая контролирует все производственные мощности, начиная от скважин и заканчивая заправочным пистолетом. Укртатнафта - это нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает производство нефтепродуктов. По факту у нас такая конфигурация и это беспрецедентная новость для рынка и государства", - подчеркнул Куюн.

По его словам, последние 20 лет много говорили о национализации и сейчас имеем такое стремительное развитие событий.

"Завод в Кременчуге разрушен. Не намного лучше ситуация и в Укрнафте, эта компания недоинвестирована в течение последних 15 лет. Думаю, что там тоже осталось мало интересного. Укртатнафта и Укрнафта и раньше работали на государство. Хочу верить в то, что в центре принятия решений есть планы, как все восстановить, как навести порядок в этом хозяйстве и сделать его более эффективным с производственной и налоговой точки зрения", - отметил Куюн.

7 ноября стало известно, что активы Укрнафты и еще четырех компаний передали в Министерство обороны.

Вечером 8 ноября офис ПАО "Укрнафта" заблокировали вооруженные люди, не пропустившие в рабочие места работников компании. Впоследствии СБУ заявило, что проводит мероприятия по передаче предприятия в госсобственность. БЭБ также добавило, что производит обыски Укрнафты из-за уклонения от налогов.

ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" возглавил бывший генеральный директор автозаправочной компании WOG

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