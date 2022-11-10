Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Завод Укртатнафты разрушен, Укрнафта недоинвестирована в течение 15 лет, там мало интересного, - директор группы "А-95" Куюн о национализации предприятий
Эксклюзив

Завод Укртатнафты разрушен, Укрнафта недоинвестирована в течение 15 лет, там мало интересного, - директор группы "А-95" Куюн о национализации предприятий

10 ноября, 2022 четверг
17:59
война с Россией Укрнафта

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что после национализации Укртатнафты и Укрнафты имеем создание интегрированной нефтяной компании, контролирующей все производственные мощности

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Никто не ожидал национализации этих предприятий, для всех это была неожиданность. Вопросов остается много. Можно только констатировать, что есть создание интегрированной нефтяной компании, которая контролирует все производственные мощности, начиная от скважин и заканчивая заправочным пистолетом. Укртатнафта - это нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает производство нефтепродуктов. По факту у нас такая конфигурация и это беспрецедентная новость для рынка и государства", - подчеркнул Куюн.

По его словам, последние 20 лет много говорили о национализации и сейчас имеем такое стремительное развитие событий.

"Завод в Кременчуге разрушен. Не намного лучше ситуация и в Укрнафте, эта компания недоинвестирована в течение последних 15 лет. Думаю, что там тоже осталось мало интересного. Укртатнафта и Укрнафта и раньше работали на государство. Хочу верить в то, что в центре принятия решений есть планы, как все восстановить, как навести порядок в этом хозяйстве и сделать его более эффективным с производственной и налоговой точки зрения", - отметил Куюн.

  • 7 ноября стало известно, что активы Укрнафты и еще четырех компаний передали в Министерство обороны.

  • Вечером 8 ноября офис ПАО "Укрнафта" заблокировали вооруженные люди, не пропустившие в рабочие места работников компании. Впоследствии СБУ заявило, что проводит мероприятия по передаче предприятия в госсобственность. БЭБ также добавило, что производит обыски Укрнафты из-за уклонения от налогов.

  • ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" возглавил бывший генеральный директор автозаправочной компании WOG

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Экономика
Украина
Кременчук
Читайте также:
Зеленський нагородив Саллівана орденом Ярослава Мудрого
9 ноября, 2022 среда
Зеленский под влиянием США изменил позицию относительно переговоров с Россией, - Politico
байден
9 ноября, 2022 среда
Байден на встрече с однопартийцами заявил, что потеря палаты представителей и сената будет иметь ужасные последствия, - CNN
Ганна Маляр
9 ноября, 2022 среда
"Мы должны быть готовы ко всем сценариям": в Минобороны прокомментировали возможность дополнительной мобилизации
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.9
    Покупка 39.9
    Продажа 40.58
  • EUR
    Покупка 39.17
    Продажа 40.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
10 ноября
19:13
Эксклюзив
ЧВК Вагнера
В планах РФ завербовать силы специальных операций, что вышли из Афганистана в Иран, – военный эксперт Гетьман
18:50
В течение 10 дней ожидается отправка Россией партии мобилизованных из Смоленска на войну с Украиной, - Генштаб
18:34
Обновлено
Норвегия и Нидерланды суммарно передадут в поддержку Украины около 250 млн евро
18:34
"Сам у себя выстрелю и домой поеду": оккупант рассказал, как военные РФ убегают с фронта, - перехват
18:31
ВСУ в течение суток поразили 15 районов скопления оккупантов, склады с боеприпасами и средства ПВО врага
18:13
В ЕС договорились о непризнании документов, выданных РФ на оккупированных территориях Украины и Грузии
18:08
Россия предположительно готовит в Северном океане испытание торпеды с ядерным зарядом, возможно "Посейдона", - CNN
18:07
На Запорожской АЭС из-за минирования оккупантами периметра станции подорвалось более 30 диких животных
17:54
Аналитика
Пророссийские настрои судей САХС: государственная измена или профнепригодность?
17:50
Германия призвала Турцию и Венгрию прекратить блокирование вступления Швеции и Финляндии в НАТО
17:39
Эрдоган назвал решение России отвести войска из Херсона "положительным и важным"
17:36
В оккупированном Мелитополе прогремели 4 взрыва, - мэр
17:34
Украинские беженцы в Болгарии массово выходят на акции протеста: что известно
17:19
Рано или поздно Россия использует белорусские войска, чтобы напасть с севера - дипломат Бессмертный
17:10
В Николаев скоро вернется вода: нардеп рассказал об успехах ВСУ
16:48
"Вселяя хаос и панику в тылу": в госдуме РФ призывают продолжить уничтожение энергетической инфраструктуры Украины
16:47
Сунак и Зеленский обсудили ситуацию в Херсонской области и дальнейшую помощь Украине
16:46
Обновлено
СБУ готовит подозрение бывшему руководителю Довженко-Центру
16:40
Майя Санду
ЕС выделит Молдове €200 млн для преодоления энергетического кризиса зимой
16:34
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:32
Латвия
Россия пригрозила Латвии "асимметричными шагами" в ответ на снос советских памятников
16:24
На пешеходном "мосту Кличко" в Киеве после российского обстрела восстановили почти все стекло и чинят освещение перил
16:18
Эксклюзив
Байден намекнул, что у Украины уже есть ракеты дальностью более 300 км, - эксперт-международник Краев
16:17
Обновлено
ВСУ освободили Снегиревку, - Deep State
16:07
Высший антикоррупционный суд
Суд назначил экс-главе ГПСУ залог более чем в 2 млн грн
15:57
"Нет ни одного уцелевшего дома": глава Херсонской ОВА показал деоккупированное село Потемкино
15:57
За время полномасштабной войны СБУ разоблачила более 700 подозреваемых в коллаборационизме
15:42
"Энергоатом" определился, как поступить с сотрудниками ЗАЭС, подписавшими контракты с "Росатомом"
15:25
Эксклюзив
Когда наши HIMARS будут в Херсоне, то смогут контролировать не только левый берег реки Днепр, а почти весь Крым, - военный эксперт Гетьман
15:24
Укрнафта
Укрнефть и Укртатнефть возглавил бывший руководитель WOG Корецкий
15:24
Эксклюзив
Крах Трампа и гений Байден. Будут ли США топить за Украину после выборов
15:19
С начала недели РФ атаковала Украину 17 ракетами и 50 дронами: в Генштабе сказали, сколько из них было уничтожено
15:11
В Киеве переименовали 11 улиц, названия которых были связаны с РФ и советщиной
15:05
Бельгия перечислила Украине €4,96 млн из-за МВФ
14:59
Минобороны РФ заявило, что "маневры" армии оккупантов в Херсонской области идут "по плану"
14:52
Ждал от оккупантов должность в вузе, а отправили в "ГАИ". Экс-работнику Донецкого университета внутренних дел сообщили о подозрении
14:45
Теперь работает официальный сайт программы "єРобота", - Минцифры
14:43
Автокорпорация Mazda передает всю долю в России предприятию Sollers за 1€
14:30
ОК "Юг" об освобождении Снегиревки: Рано делать заявления, необходимо закрепиться
14:27
Картины и скульптуры покойного соучредителя Microsoft продали за $1,5 млрд
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV