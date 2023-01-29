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Завод по производству Shahed-136 в иранском Исфахане существенно не пострадал, - Defense Express

29 января, 2023 воскресенье
18:10
Технологии Shahed-136

Завод по производству Shahed-136 в иранском Исфахане, атакованный ночью 28 января, существенно не пострадал

Об этом сообщило издание Defense Express.

Отмечается, что по состоянию на день 29 января уже появились публичные спутниковые снимки территории иранского завода по производству дронов-камикадзе Shahed-136 и других БПЛА, Shahed Aviation Industries, в иранском городе Исфахан.

Также добавляется, что существовала информация, что именно это предприятие было атаковано 28 января около 23:30 по местному времени. Хотя официально минобороны Ирана сообщило лишь о неудачной атаке неназванного военного предприятия, добавив, что использовались мини-дроны в количестве трех единиц, а атака не имела успеха.

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Издание обращает внимание на то, что на спутниковом снимке SkySat от компании Planet Labs, сделанном уже после атаки, 29 января в 10:10 по местному времени, никаких разрушений не замечено. Добавляется, что в Иране используется специфический часовой пояс UTC +3:30.

Также для сравнения издание приводит снимок от 26 ноября прошлого года. Видно, что за этот период на предприятии было построено еще два ангара. Отмечается, что последнее связывают с тем, что Иран пытается масштабировать производство дронов.

"Таким образом спутниковые снимки вполне красноречиво говорят о том, что сейчас речь об уничтожении или каком-либо значительном повреждении именно завода по производству Shahed-136 не идет", - отмечает издание.

  • Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс 26 января прибыл в Тель-Авив, это произошло на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.
  • В ночь с 28 на 29 января Израиль атаковал военные объекты Ирана: звуки взрывов слышали около нескольких предприятий.
  • 29 января Минобороны Ирана заявило об атаке беспилотников на один из заводов ведомства.
  • 29 января спикер воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что взрывы в Иране, произошедшие на объектах в ночь на 29 января, можно назвать последствиями его политики.

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