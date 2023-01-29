Завод по производству Shahed-136 в иранском Исфахане существенно не пострадал, - Defense Express

Об этом сообщило издание Defense Express.

Отмечается, что по состоянию на день 29 января уже появились публичные спутниковые снимки территории иранского завода по производству дронов-камикадзе Shahed-136 и других БПЛА, Shahed Aviation Industries, в иранском городе Исфахан.

Также добавляется, что существовала информация, что именно это предприятие было атаковано 28 января около 23:30 по местному времени. Хотя официально минобороны Ирана сообщило лишь о неудачной атаке неназванного военного предприятия, добавив, что использовались мини-дроны в количестве трех единиц, а атака не имела успеха.

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Издание обращает внимание на то, что на спутниковом снимке SkySat от компании Planet Labs, сделанном уже после атаки, 29 января в 10:10 по местному времени, никаких разрушений не замечено. Добавляется, что в Иране используется специфический часовой пояс UTC +3:30.

Также для сравнения издание приводит снимок от 26 ноября прошлого года. Видно, что за этот период на предприятии было построено еще два ангара. Отмечается, что последнее связывают с тем, что Иран пытается масштабировать производство дронов.

"Таким образом спутниковые снимки вполне красноречиво говорят о том, что сейчас речь об уничтожении или каком-либо значительном повреждении именно завода по производству Shahed-136 не идет", - отмечает издание.

Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс 26 января прибыл в Тель-Авив, это произошло на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.

В ночь с 28 на 29 января Израиль атаковал военные объекты Ирана: звуки взрывов слышали около нескольких предприятий.

29 января Минобороны Ирана заявило об атаке беспилотников на один из заводов ведомства.

29 января спикер воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что взрывы в Иране, произошедшие на объектах в ночь на 29 января, можно назвать последствиями его политики.

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