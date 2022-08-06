Недавно русские оккупационные войска вторично обстреляли в Харькове завод им. Малышева – ведущее предприятие по производству бронетехники в Украине.

Масштаб разрушений неизвестен, но так понятно, что попадание снарядов и ракет в производственные цеха военного завода, мягко говоря, подрывает обороноспособность страны.

О случайности попадания речь не идет – в первые недели полномасштабного вторжения, после 24 февраля 2022 года Россия однажды уже обстреливала это предприятие.

То, что до сих пор агрессор действительно не пытался разбить ракетами завод им. Малышева может свидетельствовать об одном – слишком ценном объекте, чтобы его разрушать.

На производственной базе завода можно ремонтировать танки, БТРы, тяжелые тягачи, восстанавливать разбитые в боях машины, модернизировать старые. В конце концов, можно делать и главное – выпускать новые модели. Это основной профиль компании.

России труднее восстанавливать технику – ее танковые заводы вдали от фронта. Они могут не работать или же пробуксовывают, находясь под международными санкциями. Переброска со складов РФ в Украину устаревших Т-62 может быть тому подтверждением.

Завод им. Малышева (собственно, как и ведущее в Союзе Харьковское КБ им. Морозова и КБ по двигателестроению) всегда был костью в горле военной промышленности России и милитаристских амбиций кремля.

Украинское предприятие часто выигрывало конкурентную борьбу на мировом рынке вооружений. История завода в последние 30 лет убеждает в этом.

В ходе 8-летней войны агрессор с оккупированных украинских территорий похищает, вывозит, режет имущество или уничтожает все дотла. Или использует восторженное и награбленное в своих преступных целях.

В случае захвата Харькова, о чем так мечтает агрессор, завод им. Малышева и другие оборонные предприятия ожидает такое же участие.

Что такое харьковский ЗиМ и его продукция

Завод им. Малышева является единственным серийным производителем бронетехники в Украине и входит в список стратегических предприятий государства.

Он был основан в 1895 году как паровозостроительный завод и быстро перерос в гиганта советской индустрии.

Это здесь, в Харькове, появился на свет легендарный Т-34, признанный одним из лучших танков Второй мировой войны.

Уникальная машина была создана украинскими военными конструкторами, инженерами и рабочими руками перед Второй мировой войной и перед нападением фашистской Германии на СССР.



На снимке: танк "Оплот" на Международной выставке IDEX-2011 в Абу-Даби (ОАЭ)

Фото Андрея Кравченко

Сначала Т-34 выпускался исключительно на предприятии №183 – так тогда шифровался Харьковский паровозостроительный завод. Броню снабжал Мариупольский металлургический завод. Танковые двигатели – дочерний Моторостроительный завод №75.

В первые месяцы войны, осенью 1941 г., завод им. Малышев был полностью эвакуирован на Урал. В русский Нижний Тагил были вывезены станки, оборудование, производственные линии. Туда же перебазировали руководителей завода, инженеров, рабочих, конструкторские бюро.

Одновременно, кроме завода №183, из Харькова на Урал в Челябинск был эвакуирован и Моторный завод. Как и многие другие оборонные предприятия Украины.

При организации танкового производства в Нижнем Тагиле была сохранена структура предприятия №183, осталось то же название цехов и отделов, а руководителем назначен директор Харьковского паровозостроительного завода Юрий Максарев.

Конструкторское бюро – а это разработчик Т-34 – на новом месте возглавил Александр Морозов, еще 1940 году в Харькове заменивший Михаила Кошкина на должности главного конструктора завода им. Малышева.

Своим трудом на российских заводах Урала и Сибири коллективы эвакуированных украинских военных предприятий ковали будущую победу над немецко-фашистским захватчиком. В советской печати это называли трудовым подвигом народа.

Производство Т-34, кроме Харьковского паровозостроительного и Уралвагонзавода, производилось еще на пяти отдаленных от фронта заводах в России – Сталинграде, Горьком, Челябинске, Омске, Свердловске.

В целом в СССР танк Т-34 выпускался в 1940-1950 гг., а также в течение 1950-х в Чехословакии и Польше.

Созданная в Украине машина стала самым массовым танком в истории человечества. Всего было выпущено более 68 тысяч его различных модификаций.

Вклад Т-34 в победу во Второй мировой войне неоценим. Как пишут российские источники, в 1941 году на третий день нападения на СССР Гитлеру доложили о захваченных двух танках, среди которых и харьковский Т-34.

Фюрер был в шоке: в рейхе никто не знал о существовании подобных машин. Если бы было известно о советских танках, возможно, он не начал бы этой войны.

В августе 1941 года, через месяц после нападения на СССР, когда до Москвы оставалось 300 км, Гитлер приказал одной из танковых групп вернуть на юг в Харьков, чтобы захватить завод, который разработал и начал производить Т-34, пишут историки.

В процессе серийного выпуска Т-34 получил много усовершенствований. Большой вклад в модернизацию тридцатьчетверки внесли Соединенные Штаты Америки. Сегодня в России не очень любят упоминать об этом.

В послевоенные годы Украина фактически с нуля построила новый танковый завод в Харькове. Конструкторские бюро, производственные линии и оборудование, инженерные и крупные рабочие кадры завода – все навсегда осталось в России.

Шествие Т-34. Создание Т-64, Т-72, Т-80, Т-84. "Ятаган". "Оплот"

В 50-60-е годы Конструкторское бюро под руководством Александра Морозова в Харькове среди прочих создало Т-64 – машину нового поколения. Это был революционный шаг в мировом танкостроении.

Первая модификация в виде "среднего танка Т-64" была принята на вооружение в январе 1967 г., модификация Т-64А стала первым основным боевым танком СССР.

Украинские конструкторы, в частности, впервые применили на танке композитную броню, оснастили уникальным дизелем и гладкоствольной пушкой, установили автомат зарядки. Это позволило сократить экипаж до трех человек. На вооружении машина впервые получила управляемые реактивные снаряды.

В морозовском Т-64 были воплощены передовые конструкторские и инженерные идеи того времени, благодаря чему харьковский танк с весом среднего получил огневую мощь тяжелого.

Все новации, конструкционные особенности и принципы компоновки Малишевской машины были позже развиты в танках Т-72, Т-80 и Т-84.



На снимке: Бронетранспортер БТР-4 на Международной выставке IDEX-2011 в Абу-Даби (ОАЭ)

Фото Андрея Кравченко



В 60-х годах вся документация нового харьковского танка, как и первый образец Т-72, разработанного Конструкторским бюро им. Морозова, передали в Россию.

Перед Уралвагонзаводом была поставлена задача сделать более простую и дешевую версию морозовской машины. В результате вместо "революционного" и прогрессивного Т-64 в СССР появился так называемый мобилизационный танк Т-72 "Урал".

Преимущество "младшего брата" должно заключаться не в технологичности и эффективности, как в Т-64, а в его численности.

Т-72 в огромных количествах продавался "дружеским диктаторским режимам" "братских" стран. Этот советский танк прошел испытание во многих горячих точках планеты.

За 30 лет производства выполнено 14 основных модификаций этой модели. Т-72 активно поставлялся в страны Варшавского договора, а также в Финляндию, Иран, Ирак, Индию, Сирию.

Выпуск по лицензиям различных модификаций этих машин был налажен в Польше (РТ-91), Югославии (М-84), Чехословакии, Немецкой демократической республике и Индии. Они также продавали их за границу.

Всего на экспорт ушло около 30 тысяч танков Т-72, разработанных КБ им. Морозова, а его первый образец создан в Харькове.

В отличие от Т-72, малышевский Т-64 был засекречен и запрещен для экспорта и поставлялся только в элитные части вооруженных сил СССР, в частности, в группировку советских войск в восточной Германии (ГДР).

Если говорить о российском танковом парке последних десятилетий, то его основу составляют машины Т-72 и модернизированные на базе этой модели следующие танки Т-80, Т-90.

Новейшие детища русской оборонки, скажем, "Арматы" и другие разрекламированные машины – практически остаются на бумагах.

В Харькове после Второй мировой войны завод им. Малышева перерос в крупное производственное объединение, мощности которого позволяли выпускать до 1000 танков в год.

Вместе с филиалами количество работников этого государственного машиностроительного объединения в советское время достигало 50-70 тысяч человек.

В целом, в 1980-е годы это оборонное предприятие обладало большими мощностями и было ориентировано на производства более 4 тысяч танков в год в военное время.

Кроме танков и разных видов бронетехники, завод им. Малышева выпускал целый ряд гражданской продукции: в частности, локомотивные и корабельные двигатели, дизель-генераторы, агро- и угледобывающую технику, тракторы, тепловозы, тяжелые тягачи для непроходимых северных районов СССР.

В послевоенные десятилетия это предприятие осуществило масштабное техническое перевооружение почти всего локомотивного парка Советского Союза.

Завод им. Малышева в годы Независимости

После распада СССР завод им. Малышева совместно со своими партнерами – Харьковскими КБ по машиностроению им. Морозова и КБ двигателестроения продолжили работу над созданием и развитием своих машин, в основе которых лежит Т-64.

Значительным достижением стал выигрыш Украиной международного тендера на изготовление Пакистану большой партии малишевских танков Т-80УД.

Проводилась глубокая модернизация Т-64 до уровня БМ "Булат", модернизация Т-54, Т-55, Т-62, Т-64 (разных его версий), Т-72, Т-80, Т-80УД, создана модель Т -84, в том числе "Ятаган" и "Оплот". Некоторые из этих машин уходили на экспорт.

Также совместно с указанными КБ и другими партнерами разрабатываются и предлагаются как для ВСУ, так и на внешний рынок отечественные бронетранспортеры БТР-3, БТР-4 (БТР-4Е, БТР-4МВ1), Дозор, модернизированные советские БТР-60, БТР -70.



Реноме завода поддерживает участие Украины в пакистанско-китайско-украинском проекте по созданию основного боевого танка Al-Khalid для Пакистана.



На снимке: Бронетранспортер БТР-4 в производственном цехе Харьковского КБ им. Морозова

Фото Андрея Кравченко

В 1996-1999 годы был успешно исполнен контракт на производство для Пакистана 320 танков Т-80УД на сумму около $650 млн. Это позволило Украине войти в 10 крупнейших мировых экспортеров оружия.



В ходе выполнения пакистанского контракта Украина полностью совершила переход на замкнутый цикл производства бронетехники. Этого так не желала Россия.

Значительной вехой завода им. Малышева и Харьковского КБ им. Морозова (ХКБМ) стало создание в 2000-2010-х годах отечественных БТР-4 и боевого танка "Оплот". Обе машины были взяты на вооружение украинского войска.

Уже во время войны России против Украины (после 2014 года) завод в сложных условиях поставил в Таиланд 49 единиц БМ "Оплот".

Несмотря на проблемы, которые постоянно имел завод им. Малышева в последние десятилетия, в январе-феврале 2022 г., перед началом полномасштабного вторжения России в Украину, предприятие имело самый большой за последние годы портфель заказов на сумму более 3,4 млрд грн.

Кремлевские бои без правил

В годы Независимости Москва вела жесткую войну против Киева на мировом рынке вооружений. Все делалось для того, чтобы нанести ущерб экспорту продукции украинского оборонно-промышленного комплекса, включая бронетехнику.

Для этого был задействован весь дипломатический кулак империи, знакомая кремлевская пропаганда, работа ФСБ и пятой колонны внутри Украины и на предприятиях ОПК.

По словам бывшего гендиректора завода им. Малышева Вадима Федосова, 2014 года, то есть на момент захвата Крыма и вторжения на Донбасс, "22% работников украинского оборонного предприятия имели "базовое российское гражданство".

"Мы незримо чувствуем присутствие здесь российских спецслужб", – заявлял Федосов журналистам в самом начале российско-украинской войны 2014 года.



Вспомним беспрецедентный срыв начатой поставки крупной партии харьковских бронетранспортеров БТР-4 в Ирак.

Контракт, заключенный в 2009 году, предусматривал выпуск 420 единиц БТР-4Е на сумму $457 млн. Первая партия, изготовленная на производственной базе КБ им. Морозова (ХКБМ), была отправлена в Багдад в 2010 году.



На фото: Бронетехника в одном из производственных цехов завода им. Малышева

Фото Андрея Кравченко

В 2012 году Ирак указал на дефекты в поставленных БТР-4, а весной 2013 отказался принимать следующую партию. После срыва сделки освободившуюся нишу на рынке оружия смогли занять российские оборонные предприятия, пишут исследователи.

Контракт с Ираком на поставку БТР-4 и военно-транспортных самолетов Ан-32 на сумму $500 млн считают одной из крупнейших вооруженных сделок за всю историю независимой Украины. По подсчетам специалистов, была перспектива заработать на нем $2,5 млрд.

Высший антикоррупционный суд Украины осенью 2021 вынес вердикт, что к катастрофическому срыву контракта причастны, как принято называть, "украинские политики и государственные деятели российского происхождения".

Это экс-министры обороны времен президентства Виктора Януковича – Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев. Также к провалу причастны их подчиненные – бывшие гендиректора Укроборонпрома Дмитрий Перегудов и Сергей Громов.

То, чего не достиг Гитлер, может сделать Путин

Во время немецко-советской войны шли большие и трагические по своей сути бои за столицу Слобожанщины. Город претерпел большие разрушения. Но тогда, как припомнили мы, удалось спасти танковый завод.



Сегодня фашистская Россия ставит задачу захватить один из крупнейших промышленных центров Украины или полностью разрушить его.

Харьков располагает огромным комплексом оборонной промышленности, и то, что российскими ракетами еще не разбиты некоторые из предприятий, указывает на то, что оккупант, возможно, "приберегает" их для своих нужд.

Оккупационные войска стоят неподалеку и ежедневно уже шестой месяц подряд наносят авиаудары и бомбардируют город. Долетают также ракеты из соседнего Белгорода и Ростова, Черного и Каспийского морей.

Военное руководство Украины сообщает, что российские захватчики готовятся усилить ракетные удары по областному центру и всей Харьковщине.

Иными словами, то, чего не добился Гитлер, может сделать Путин.