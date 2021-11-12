Завод "Электронмаш" продали за 970 млн грн

Об этом говорится в данных аукциона "Прозорро".



В аукционе принимали участие 22 компании. В третьем раунде торгов компания "Лортен групп" предложила за завод 970 млн грн и 1 копейку. Ее ставка оказалась на 1 копейку выше ставки другой компании, поэтому "Лортен групп" получила право приобрести завод.



По данным министерства юстиции, размер уставного капитала компании "Лортен групп", победившей в аукционе, составляет 100 грн. Согласно информации в реестре, руководителем компании является Олег Пиченевский.



Справка: Завод "Электронмаш" - предприятие машиностроительной корпорации "Электрон", основанное в апреле 2012 года. Оно специализируется на производстве внедорожных полноприводных специальных транспортных средств -– автомобилей многофункционального назначения для коммунальных служб и автомобилей скорой медицинской помощи.

Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона о разблокировании большой приватизации.

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