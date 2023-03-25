Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью RMF FM.

Заявление сделано в преддверии запланированного на понедельник визита комиссара ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона на предприятие по производству боеприпасов Dezamet. Завод входит в состав государственной компании Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).

"Этот завод может рассчитывать на новые заказы и средства, мы будем запускать новые производственные линии на этом и других предприятиях по производству боеприпасов. Мы хотим поскорее увеличить объемы производства в несколько раз", - отметил премьер-министр.

Моравецкий сказал, что он также рассчитывает, что частные компании в Польше увеличат производство боеприпасов. Кроме того, по словам чиновника, Польша будет убеждать партнеров закупить боеприпасы для ВСУ вне блока.

"Я буду убеждать их, потому что боеприпасы нужны очень быстро. Поскольку у нас нет таких боеприпасов здесь, в Европе, в достаточном количестве, мы должны покупать их извне, так же, как Польша сейчас покупает суперсовременное оружие К2, К9 и Abrams из- за границы", - отметил чиновник.