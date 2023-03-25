Завод боеприпасов в Польше значительно увеличит объемы производства для Украины, - Моравецкий
Польский производитель боеприпасов Dezamet, входящий в состав государственной компании Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), значительно увеличит мощности для производства боеприпасов, чтобы обеспечить поставки в Украину
Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью RMF FM.
Заявление сделано в преддверии запланированного на понедельник визита комиссара ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона на предприятие по производству боеприпасов Dezamet. Завод входит в состав государственной компании Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).
"Этот завод может рассчитывать на новые заказы и средства, мы будем запускать новые производственные линии на этом и других предприятиях по производству боеприпасов. Мы хотим поскорее увеличить объемы производства в несколько раз", - отметил премьер-министр.
Моравецкий сказал, что он также рассчитывает, что частные компании в Польше увеличат производство боеприпасов. Кроме того, по словам чиновника, Польша будет убеждать партнеров закупить боеприпасы для ВСУ вне блока.
"Я буду убеждать их, потому что боеприпасы нужны очень быстро. Поскольку у нас нет таких боеприпасов здесь, в Европе, в достаточном количестве, мы должны покупать их извне, так же, как Польша сейчас покупает суперсовременное оружие К2, К9 и Abrams из- за границы", - отметил чиновник.
- К усилению поддержки Украины Европейским оборонным агентством, а именно проектом совместного производства боеприпасов 155 калибра, присоединились уже 20 стран.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия не оказывает Украине должной поддержки и должна больше поддерживать финансами, оружием и боеприпасами.
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