Завод "Азовсталь" окончательно разрушен и не подлежит восстановлению, - заммэра Мариуполя

Об этом сказал в интервью Forbes заместитель мэра города Сергей Орлов, передает Эспрессо.TV .

"Ничего не работает. Все стоит. Запустить это все уже нельзя. "Азовсталь" разбомблено. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на "Азовсталь", - сказал Орлов.

Напомним, спасатели продолжают разбирать завалы Мариупольского драмтеатра. Один человек травмирован.

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