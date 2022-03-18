Завод "Азовсталь" окончательно разрушен и не подлежит восстановлению, - заммэра Мариуполя
Завод "Азовсталь" в Мариуполе полностью уничтожен вражескими обстрелами.
Об этом сказал в интервью Forbes заместитель мэра города Сергей Орлов, передает Эспрессо.TV .
"Ничего не работает. Все стоит. Запустить это все уже нельзя. "Азовсталь" разбомблено. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на "Азовсталь", - сказал Орлов.
- Напомним, спасатели продолжают разбирать завалы Мариупольского драмтеатра. Один человек травмирован.
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