Завод "Антонов" построит для национальной авиакомпании UNA пять пассажирских самолетов

Об этом передает Укринформ.



Генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев отметил, что в соответствии с меморандумом "Антонов" в течение трех лет построит пять пассажирских самолетов Ан-158 на 99 мест. Первый самолет планируют построить через год.



Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что прямые контракты с ГП "Антонов" подпишут до конца второго квартала 2022 года.



"Когда мы планировали украинского национального перевозчика – это для стимулирования нашей авиаотрасли. Украина одна из немногих стран, умеющая строить самолеты, имеет технологии, производство, людей. Не хватало только государственных заказов. И сейчас мы начинаем это делать для гражданской авиации", - сказал Кубраков.



Глава ведомства добавил, что пассажирские самолеты, построенные в Украине, будут использоваться на региональных рейсах внутри страны и на международных рейсах на короткие расстояния.

Напомним, 25 ноября Владимир Зеленский анонсировал создание национального авиаперевозчика и раскрыл его название.

1 декабря Зеленский сообщил, что авиаперевозчик Ukranian National Airlines (UNA) начнет выполнять перелеты в 2022 году.

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