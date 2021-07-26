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Завод "Антонов" планирует собирать самолеты в Канаде для международных рынков

26 июля, 2021 понедельник
12:42
Экономика Завод "Антонов"

Государственное предприятие "Антонов" планирует собирать в Канаде самолет модели Ан-74ТК-200

Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Согласно сообщению, госпредприятие "Антонов" и правительство Квебека готовы содействовать подписанию соглашения между Министерством стратегических отраслей промышленности, государственным концерном "Укроборонпром" и его предприятиями о производстве самолетов Ан-74ТК-200 в Квебеке для международных рынков, в том числе и североамериканских.

По информации Укроборонпрома, самолет Ан-74ТК-200 предназначен для перевозки 52 пассажиров, грузов до 10 тонн, а также смешанных пассажирских и грузовых перевозок на международных воздушных маршрутах короткой и средней дальности. Максимальная взлетная масса самолета - 36,5 тонн, максимальная высота полета - 10 100 м, крейсерская скорость - 600-700 км/ч, дальность полета с грузом 10 тонн - 950 км, при нагрузке 1,8 тонны она составляет 4250 км. Экипаж состоит из двух человек.

В пресс-службе добавили, что самолет можно использовать в особо суровых условиях эксплуатации, что является рыночным преимуществом этой модели.

В то же время, по данным Укроборонпрома, недостатками модели является использование большого количества компонентов, которые производятся в России, которые, кроме этого, не соответствуют современным требованиям. Это, в свою очередь, является препятствием для получения обязательной сертификации самолетов на европейских и американских рынках.

Отмечается, эта модель самолетов уже изготавливалась серийно на Харьковском авиазаводе. Планируется разработать ряд модификаций базовой модели самолетов гражданского и специального назначения. Так, в будущей модели планируется максимально использовать новейшие авиационные технологии.

В пресс-службе отметили, что окончательная сборка моделей будет организована на производственных мощностях в Украине и Канаде. Так, на этапе проектирования модификаций акцент сделан на соответствии проекта критериям сертификации Канадского авиационного управления, что может значительно ускорить будущий процесс сертификации.

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Антонов
авиастроение
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