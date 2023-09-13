Завладение аэропортом "Одесса": ВАКС избрал меру пресечения одному из фигурантов

Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"13 сентября 2023 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения еще одному бизнесмену - подозреваемому по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта - КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2, дохода от его деятельности", - говорится в материале.

Сообщается, что суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 120,780 млн грн.

Кроме того, на бизнесмена возложены обязательства:

прибывать по первому требованию;

не отлучаться из города Одесса без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд;

носить электронное средство контроля.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о деле

По данным следствия, в 2011 году два известных одесских бизнесмена организовали схему завладения имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса". Для этого зарегистрировали ООО, которое должно было учредить совместное общество с Одесским городским советом (ОГС) с распределением долей 75% и 25% соответственно. Целью схемы было присвоить и приватизировать имущественный комплекс аэропорта стоимостью около 118 млн грн.

В НАБУ отметили, что тогдашний городской голова Одессы обеспечил получение согласия депутатов на создание общества, рассказав о якобы планах соучредителя инвестировать в развитие аэропорта. Кроме того, чиновник подделал документы, давшие созданному ООО право создавать совместное с горсоветом общество в обход конкурса.

Между тем, имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало функции пограничного и таможенного контроля. Более того, 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, гарантирующими безопасность полетов, поэтому они не могли быть изъяты в принципе.

Как выяснили следователи, с помощью договора-схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд грн.

29 августа о подозрении сообщили: