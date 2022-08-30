Завладели почти $600 тыс. для закупки военной амуниции из Турции: представителям Минобороны объявили о подозрении

Об этом информирует Национальная полиция Украины .

Нацполиция сообщила о подозрении группе злоумышленников, завладевшей средствами Минобороны при закупке военной амуниции на сумму $580 тыс.

Следователи выяснили, что соучредители и директор офшорной компании, в том числе действующий адвокат на территории Королевства Бахрейн, были представителями Министерства обороны.

Вместе с поставщиком военной амуниции для ВСУ подозреваемые заключили договор между оборонным ведомством и турецкой компанией на общую сумму свыше €16 млн.

"Для завладения средствами фигуранты убедили руководство турецкой компании заключить договор с подконтрольным обществом на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты для их срочной поставки на нужды ВСУ", - говорится в сообщении.

Как следствие, офшорная компания получила $580 тыс. Никаких поставок военных товаров не было, а деньги злоумышленники распределили между собой.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли 17 млн грн, $400 тыс., €100 тыс., черновые записи и документацию.

"На основании собранных улик следователи сообщили трем участникам преступной группы о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины", - добавляют правоохранители.

Злоумышленникам грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества

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