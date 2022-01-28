Завладели 131 млн грн: дело должностных лиц Одесской мэрии направили в суд

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.



Среди обвиняемых директор департамента коммунальной собственности Одесского горсовета – ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины; председатель постоянной комиссии Одесского горсовета – ч. ст. 191 УК Украины; руководитель юридического департамента Одесского горсовета – ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины; руководитель и учредитель коммерческой структуры (продавец недвижимости) – ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 УК Украины; руководитель и учредитель одной из коммерческих компаний, задействованной в легализации средств – ч. 3 ст. 209 УК Украины; оценщик имущества – ч. 1 ст. 366 УК Украины.



В 2016 году горсовет выкупил у коммерческой структуры нежилую недвижимость площадью более 6 тыс. кв. м, расположенный на земельном участке размером 141 га. Благодаря этому участку, который был в коммунальной собственности, собирались увеличить площадь для захоронений на одесском кладбище "Западное".



Цену выкупа определили более чем в 146 млн грн якобы по результатам независимой оценки. Однако через два года экспертиза, проведенная государственным специализированным экспертным учреждением в рамках расследования НАБУ и САП, установила, что выкуп зданий и сооружений стоит около 16 млн, а информация, на основании которой ее определили в 2016 году, ошибочна.



Те 146 млн грн, которые в 2016 году получила коммерческая компания от департамента коммунальной собственности Одесского горсовета в качестве оплаты за здания и сооружения, ее владельцы вывели и легализовали через ряд субъектов хозяйствования.



15 мая 2020 года о подозрении в причастности к совершению преступления сообщили оценщику имущества. 10 июня 2020 года о подозрении сообщили трем чиновникам Одесского горсовета и учредителю частной компании (продавец недвижимости). В октябре 2020 года детективы НАБУ завершили расследование в отношении вышеуказанных шести человек.

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