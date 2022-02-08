Завладел более 93 млн грн Укрзализныци: НАБУ и САП направили в суд дело в отношении нардепа Дубневича
Дело по завладению депутатом Ярославом Дубневичем 93,28 млн грн на закупке для Укрзализныци направлено в суд
Об этом сообщает пресс-центр НАБУ.
По информации следствия, депутат совместно с восемью лицами организовал схему, в результате которой филиал Укрзализныци "Центр обеспечения производства" в декабре 2015 года - марте 2017 года закупил стрелочную продукцию по завышенным ценам не у производителя, а через две компании-посредницы, бенефициарным владельцем одной из которых народный депутат.
Укрзализныця потеряла 93,28 млн грн. Эти деньги злоумышленники распределили между собой.
В январе 2019 года семи фигурантам дела сообщили о подозрении. В феврале задержали и объявили о подозрении бывшему заместителю руководителя филиала "Центр обеспечения производства" Укрзализныци.
В мае 2019 года завершилось расследование по злоумышленникам.
В октябре 2019 года с согласия Верховной Рады о подозрении сообщили нардепу.
Как пишет Слово и Дело
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.76
Покупка 27.76Продажа 28.1
-
EUR
Покупка 31.66Продажа 32.14
- Актуальное
- Важное