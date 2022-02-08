Завладел более 93 млн грн Укрзализныци: НАБУ и САП направили в суд дело в отношении нардепа Дубневича

Об этом сообщает пресс-центр НАБУ.



По информации следствия, депутат совместно с восемью лицами организовал схему, в результате которой филиал Укрзализныци "Центр обеспечения производства" в декабре 2015 года - марте 2017 года закупил стрелочную продукцию по завышенным ценам не у производителя, а через две компании-посредницы, бенефициарным владельцем одной из которых народный депутат.



Укрзализныця потеряла 93,28 млн грн. Эти деньги злоумышленники распределили между собой.



В январе 2019 года семи фигурантам дела сообщили о подозрении. В феврале задержали и объявили о подозрении бывшему заместителю руководителя филиала "Центр обеспечения производства" Укрзализныци.



В мае 2019 года завершилось расследование по злоумышленникам.



В октябре 2019 года с согласия Верховной Рады о подозрении сообщили нардепу.



Как пишет Слово и Дело

В августе 2021 года дело нардепа Дубневича о растрате на 93 млн грн вышло на завершающий этап. .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb