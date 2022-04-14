"Зависит от того, на что согласятся украинцы": у Байдена допустили ослабление санкций против РФ в случае заключения Кремлем соглашения с Украиной

Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.



По его словам, пока не решено, снимут ли США санкции с России, если она достигнет дипломатического соглашения с Украиной.



"Многое зависит от формы и объема этого дипломатического соглашения, и многое зависит от того, на что согласятся украинцы и европейцы", – сказал Салливан.



Также он отметил, что если санкции в отношении России все же ослабят, это произойдет не "через головы украинцев".



"Но если бы какая-то мера ослабления санкций была встроена в какое-то надежное дипломатическое решение во главе с украинцами, это то, что мы бы с радостью оценили", - добавил Салливан.

Напомним, недавно США направили Украине треть своих "джавелинов" .

В ближайшее время США передадут Украине дополнительные 500 Javelin, а также 300 Switchblade, 11 вертолетов Ми-17 и 200 БТР.