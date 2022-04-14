"Зависит от того, на что согласятся украинцы": у Байдена допустили ослабление санкций против РФ в случае заключения Кремлем соглашения с Украиной
США могут ослабить санкции против России, однако такое решение будет зависеть только от переговоров Киева и Москвы
Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, пока не решено, снимут ли США санкции с России, если она достигнет дипломатического соглашения с Украиной.
"Многое зависит от формы и объема этого дипломатического соглашения, и многое зависит от того, на что согласятся украинцы и европейцы", – сказал Салливан.
Также он отметил, что если санкции в отношении России все же ослабят, это произойдет не "через головы украинцев".
"Но если бы какая-то мера ослабления санкций была встроена в какое-то надежное дипломатическое решение во главе с украинцами, это то, что мы бы с радостью оценили", - добавил Салливан.
- Напомним, недавно США направили Украине треть своих "джавелинов" .
- В ближайшее время США передадут Украине дополнительные 500 Javelin, а также 300 Switchblade, 11 вертолетов Ми-17 и 200 БТР.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.64
- Актуальное
- Важное