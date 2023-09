Зависит ли успех ВСУ от капризов миллиардера Маска и как россияне адаптировались к войне. Акценты мировых СМИ 9 сентября

На таких темах акцентируют международные издания на утро 9 сентября.

Зависимость ВСУ от терминалов Starlink и двоякой позиции Илона Маска

Фото: Telegram Алексея Кулебы

Многие мировые СМИ писали о ситуации с Илоном Маском, который в прошлом году отказался разрешить украинским беспилотникам атаковать российский флот. Как отмечает The New York Times, новость о том, что Маск не разрешил использовать свою спутниковую сеть Starlink, подчеркивает обеспокоенность в Киеве и Вашингтоне по поводу его чрезвычайного влияния в войне.

Вооруженные силы Украины в значительной степени полагаются на спутники Starlink, принадлежащие компании Илона Маска SpaceX для связи, когда Россия отключила украинские интернет-сервисы в рамках своего вторжения в начале 2022 года. При попытке нападения украинцев на российский флот Маск разговаривал с послом России в Соединенных Штатах, который сказал ему, что атака на Крым "может привести к ядерному ответу", согласно биографии Маска историком и журналистом Уолтером Айзексоном. Экземпляры книги были получены The New York Times в книжном магазине в пятницу, хотя она поступит в продажу только во вторник. Рассказ был включен во отрывок из книги, опубликованной в четверг The Washington Post.

Маск подтвердил элементы этой истории, написав в своей социальной сети X: "Если бы я согласился по их запросу, тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта".

В общей сложности Маск направил в Украину более 42 000 терминалов Starlink в ответ на публичные просьбы украинских чиновников. Во время войны связь, которую обеспечивал Starlink, была и является ключевой для украинских военных для координации ударов беспилотников и сбора разведданных.

Рассказ господина Айзексона оставил несколько вопросов без ответа, в том числе о том, кто инициировал разговор между Маском и послом России и раскрыл ли Маск ему о запланированном нападении украинцев на флот. В книге сказано, что Маск консультировался с Джейком Салливаном, советником президента Байдена по национальной безопасности, и генералом Марком Милли, главой Объединенного комитета начальников штабов, но речь не идет о том, призывали ли американские официальные лица его разрешить атаке.

"Украинские и американские чиновники уже давно не устраивает важный пост в Украине Маска, который считается самым богатым человеком в мире. Он признал, что в течение месяцев поддерживал контакты с российскими и украинскими официальными лицами, что вызывает обеспокоенность тем, что на него влияет взгляд Кремля. Он также известен своей непредсказуемостью и предлагал элементы мирного урегулирования войны, которые официальные лица отбросили в Киеве как капитуляцию перед агрессией", - пишут журналисты.

Но как отмечают в The Washington Post, какой бы ни был шум вокруг Илона Маска, Starlink до сих пор чрезвычайно важны для Украины.

Новые подробности о том, как Илон Маск ограничил услугу спутникового Интернета Starlink, чтобы предотвратить нападение Украины на российские корабли в Крыму в прошлом году, ярко напоминают о том, насколько важен этот сервис для Киева — и как успех на поле боя частично зависит от капризов миллиардера.

Терминалы играют все более важную роль в контрнаступлении Украины, предоставляя солдатам портативные средства связи в сельских районах вдоль южного фронта, которые либо слишком удалены, либо где вышки сотовой связи были повреждены и разрушены.

Терминалы также обеспечивают подключение смартфонов и планшетов, которые делают все: от помощи солдатам быть в курсе групповых чатов до запуска программ, помогающих вычислять информацию о таргетинге для гаубических батарей. Солдаты часто используют те же устройства, подключенные к Starlink, чтобы общаться с близкими дома или за границей и загружать видео с поля боя в социальные сети.

Россияне адаптируются и меняют тактику на поле боя

Фото: gettyimages

Также в The Washington Post написали обширную статью, как Россия учится на своих ошибках, чтобы замедлять контрнаступление Украины.

"Через три месяца контрнаступления Украины российские оккупационные силы в большинстве своем смогли удержать свои позиции, часто благодаря опыту прошлых ошибок", - констатируют журналисты.

Ведь россияне восстановили уничтоженные подразделения, заменили их новыми и перешли от масштабных атак к обороне сильно укрепленных линий фронта, показывая, что, несмотря на значительные потери, Москва готова долго окопаться и ждать решительности западных сторонников Украины уменьшаться.

Относительно хорошо упорядоченная оборона знаменует собой возвращение к древней российской военной доктрине и отход от первых дней войны, когда Россия перенапрягала свои силы, неустанно продвигаясь на территорию, которую не могла удержать дорогой ценой.

"Это пример адаптации", - говорит Ян Матвеев, российский военный аналитик Фонда борьбы с коррупцией, основанного заключенным российским оппозиционером Алексеем Навальным. "Они используют свой опыт этой войны, чтобы свести украинские войска к тупику".

В то время как украинские войска говорят об ограниченных успехах в попытке разрезать южный сухопутный мост России до Крымского полуострова, критики говорят, что западное оружие и месяцы обучения не привели к крупномасштабному успеху, на который надеялся Вашингтон, и что Украина продолжает полагаться на устаревшую тактику: обстрел артиллерией российских позиций.

Обновленная атака России на ранее оккупированный и отвоеванный северо-восточный город Купянск показала, что Россия все еще может продвигаться. Но эту атаку можно понимать как часть оборонной стратегии, говорят эксперты, шаг, чтобы не дать украинским силам сосредоточиться на юге.

Поддержка "плохих парней" из G20 нужна для победы Украины

Фото: reuters

Также немало внимания международные СМИ уделили субботнему саммиту "Большой двадцатки" в Индии. Как пишет CNN, поскольку Си и Путин будут отсутствовать на G20, президент Байден будет настаивать на поддержке Украины и плане иностранных инвестиций для противодействия Китаю.

"Отсутствие двух его главных глобальных конкурентов - лидера Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина - дает Байдену возможность занять более сильную позицию на саммите, заявили официальные лица Белого дома, когда встреча началась в Нью-Дели. Ожидалось, что он объявит о новых планах со странами-партнерами в Европе, на Ближнем Востоке и Азии по строительству транзитного коридора, соединяющего регионы, что является серьезной проблемой для собственных усилий Китая по расширению мировой торговли", - пишут журналисты.

Дипломаты страны долго работали над подготовкой окончательного совместного заявления лидеров, наталкиваясь на препятствия, когда придумывали формулировки о вторжении России в Украину. Россия, как член G20, должна согласовать любое консенсусное заявление. Также остается маловероятным, что лидеры согласятся на любые новые серьезные шаги по борьбе с изменением климата, даже если глобальная температура, включая принимающий город Нью-Дели, стремительно растет.

В Politico написали статью о том, кто сейчас плохие парни в G20. "Поскольку Владимир Путин и Си Цзиньпин держатся в стороне, плохие парни из списка "B" играют мышцами", - пишут журналисты.

Некоторые из этих международных плохих парней также играют все более активную роль в переговорах по войне в Украине — вмешательство, приветствуемое украинским правительством.

"Возьмем Мохаммеда бин Салмана из Саудовской Аравии. По данным американской разведки, он одобрил ужасное убийство журналиста Джамаля Хашогги. Но в прошлом месяце он провел многонациональную встречу в Джидде, целью которой было начать мирные переговоры. Он также останется после G20 для государственного визита. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заключивший в тюрьму тысячи политических оппонентов и подавивший свободу СМИ, встретился с Путиным лишь на этой неделе, пытаясь разблокировать поставки зерна через Красное море", - отмечают журналисты.

В целом западные дипломаты не извиняются по поводу взаимодействия с плохими ребятами из G20 — это свидетельствует о том, что в западных столицах растет осознание того, что борьба за победу Украины нуждается в поддержке со стороны других стран, кроме богатых столиц Европы и Северной Америки.