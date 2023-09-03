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Зависимость от России в вопросах безопасности была стратегической ошибкой Армении, - Пашинян

3 сентября, 2023 воскресенье
22:42
Мир Нікол Пашинян

Армении не следовало в вопросах безопасности полагаться исключительно на РФ

Такое мнение глава армянского правительства Никол Пашинян 3 сентября 2023 года высказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

"По сути, Российская Федерация уже достаточно давно находится в нашем регионе, на Южном Кавказе. Но мы видели ситуации, когда за один день, один месяц или один год Российская Федерация просто покидала и оставляла Южный Кавказ. К примеру, сейчас наши российские партнеры много говорят о том, что западные партнеры работают с Арменией или подталкивают правительство Армении к мерам, направленным на вытеснение России из нашего региона, но когда мы разговариваем с нашими российскими партнерами, мы говорим, озвучиваем свое мнение и свою оценку, что, наоборот, мы видим, что Россия сама идет из региона ввиду тех шагов, которые она делает или не делает. Почему это происходит? Мы не знаем. Мы можем иметь свои наблюдения по этому поводу, но я не могу что-то утверждать. Я могу представить гипотезы, но сейчас не буду этого делать. И это не что-то новое. Есть процессы, которые, конечно, приводят к такому мнению, что может повториться тот же сценарий: как-то мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет", - сказал он.

В частности, как подчеркнул Пашиняна, вопреки предварительным договоренностям Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом , не находится под контролем российских миротворцев.

"Почему? Причин может быть две: либо Россия не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично", - отметил премьер Армении.

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В ответ на уточняющий вопрос журналист Пашинян ответил, что, по его мнению, "местами не хочет, местами - не может".

"Чем эта ситуация опасна для Армении? Армения формально (Почему я говорю формально? Потому что по факту мы не смогли использовать предусмотренные инструменты) является членом ОДКБ, Армения является членом Евразийского экономического союза, Армения имеет договор о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией, и в силу этой логики, в глазах и логике всех западных стран или экспертов Армения является пророссийской страной. С другой стороны, многие круги в России считают Армению или ее действующее правительство прозападным, поскольку правительство было сформировано голосованием большинства народа", - добавил Никол Пашинян.

Кроме того, по его мнению, неправильно и то, что закупка Арменией оружия и боеприпасов "на 99,999% была связана с Россией".

"Сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что, даже если бы она захотела, РФ не смогла бы обеспечить потребности Армении в области безопасности. Этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру сама по себе является стратегической ошибкой", - подытожил Пашинян.

Россия
Армения
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