Об этом министр заявил в интервью Corriere della Sera.

"Если раньше 40% наших потребностей в газе удовлетворяла Россия, то сегодня мы получаем чуть больше 10%", – сказал Пикетто Фратин.

Он отметил, что Италии удалось избавиться от газовой зависимости от России, увеличив импорт газа по трубопроводу с Востока и Африки.

"Но настоящей гарантией являются регазификаторы, которые позволят нам покупать газ по лучшей цене в мире, в то время как мы ждем, чтобы развивать все больше энергии из возобновляемых источников и понять, когда можно будет реализовать ядерную энергетику четвертого поколения", - подчеркнул министр. .