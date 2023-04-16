Зависимость от Москвы преодолена договоренностями по африканскому газу, - министр энергетики Италии
Министр энергетики и окружающей среды Италии Пикетто Фраттин заявил, что Италия смогла найти альтернативные источники газа и избавилась от зависимости от России
Об этом министр заявил в интервью Corriere della Sera.
"Если раньше 40% наших потребностей в газе удовлетворяла Россия, то сегодня мы получаем чуть больше 10%", – сказал Пикетто Фратин.
Он отметил, что Италии удалось избавиться от газовой зависимости от России, увеличив импорт газа по трубопроводу с Востока и Африки.
"Но настоящей гарантией являются регазификаторы, которые позволят нам покупать газ по лучшей цене в мире, в то время как мы ждем, чтобы развивать все больше энергии из возобновляемых источников и понять, когда можно будет реализовать ядерную энергетику четвертого поколения", - подчеркнул министр. .
- Напомним, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что страны Балтии будут искать решение, как остановить импорт сжиженного нефтяного газа из РФ в страны Балтии, который в прошлом году увеличился более чем вдвое.
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