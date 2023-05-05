"Заветная мечта": Укрпочта назвала марку-победительницу голосования ко Дню защиты детей
Полмиллиона граждан Украины проголосовали за марку, которую посвятили Международному дню защиты детей. Победил рисунок "Заветная мечта"
Об этом информирует гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский .
"Лучшие и наиболее эмоциональные марки - это марки, которые выбирают сами украинцы. Уверен, что именно так произошло и в этот раз. Это неудивительно, потому что это светлое украинское будущее должно начаться с нашей победы, с возвращения родных домой", - пишет генеральный директор .
Всего проголосовало около 500 тысяч украинцев.
Сообщается, что Укрпочта опубликует наиболее рейтинговые работы финального голосования по выпуску "Дети Победы рисуют Украину будущего".
Планируемая дата введения в обращение – 1 июня.
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