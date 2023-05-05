Об этом информирует гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский .

"Лучшие и наиболее эмоциональные марки - это марки, которые выбирают сами украинцы. Уверен, что именно так произошло и в этот раз. Это неудивительно, потому что это светлое украинское будущее должно начаться с нашей победы, с возвращения родных домой", - пишет генеральный директор .

Всего проголосовало около 500 тысяч украинцев.

Сообщается, что Укрпочта опубликует наиболее рейтинговые работы финального голосования по выпуску "Дети Победы рисуют Украину будущего".

Планируемая дата введения в обращение – 1 июня.