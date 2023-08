Конечно, "англосаксы". Это словцо, которым британцев и американцев до недавнего времени обозначали лишь приверженцы специфических конспирологических концепций, теперь вполне официально используют высшие должностные лица РФ. И сам "бункерный дед", и его "болтливые усы" Песков, и секретарь Совета безопасности Патрушев, и директор Службы внешней разведки Нарышкин. И конечно глава местного МИД Лавров, потому что "какая страна – такие и дипломаты". Главный акцент – именно на британцев. Слишком упорно они поддерживают Украину. А поскольку "Oceania has always been at war with Eastasia" - то и в прошлом, если верить российским чиновникам, их стране веками именно "англичанка гадила".

Дошло до того, что Лавров обвинил британцев в создании поддельного "завещания Петра Первого". И дело тут не в том, что этот император никакого завещания на самом деле не оставил, потому что умер неожиданно, прежде всего для самого себя (и это в конце концов привело к целому ряду путчей и "дворцовых переворотов" в его империи, продолжавшихся целый век после его смерти) . Под этим названием действительно понимают своеобразный "план действий", по которому якобы Петр I призвал действовать своих наследников. План этот вспоминали немало публицистов (и пропагандистов) конца XVIII и XIX века, а окончательно форму завещания ему вероятнее всего придал в 1836 году Фредерик Гаярде, объявив, в этой связи, что его текст был найден в бумагах дочери властителя, Елизаветы, французским авантюристом Шарлем д'Эоном, к тому времени тоже уже умершим.

С тем, что так называемое завещание - мистификация, и не так литературная, как политическая, соглашаются все серьезные исследователи. И среди ее возможных авторов, составителей или, скорее, компиляторов называли немало имен. Среди них и французы (включая Наполеон I), и поляки, и венгры, и даже украинцы (среди которых Филипп Орлык). Вот только британцев не было. По крайней мере, до заявления Лаврова.

Возможно, потому, что в самом "завещании" его автор (или авторы) настойчиво требовал от русских монархов сохранять и укреплять союз… с Англией. Удивительный способ очернить Петра I, как для британца. Но, похоже, в голове главы российского МИД все перемешалось или же наоборот — произошло короткое замыкание. Ибо, если "завещание" в России считают не просто выдумкой, а чуть ли не главной "русофобской фальшивкой" XIX века, то кто же в таком случае еще мог ее создать, кроме назначенных недавно на роль главных русофобов самим Путиным "англосаксов"? А что касается содержания – то кто сейчас читает те тексты…

Хотя читать действительно полезно. Важно только знать, что именно читать. И где. Ведь не в какой-нибудь враждебной Британии, Франции или Польше, а в самой России издано немало интересных документов. Например, из архива канцлера елизаветинских и екатерининских времен Михаила Воронцова. Который, к счастью для исследователей, сохранил переписку с предшественником и бывшим начальником – Алексеем Бестужевым-Рюминым (при правлении которого Воронцов был вице-канцлером). Среди других есть и письмо, датированное августом 1744 года, в котором Бестужев-Рюмин с максимальной откровенностью сформулировал задачи российской внешней политики.

Алексей Бестужев-Рюмин

Цель автор письма определяет масштабно — расширение влияния России на всю Европу, вплоть до того, чтобы "приписывать" ей законы. Только так, уверял канцлер, можно обеспечить безопасность империи от посягательств других государств. Знакомый мотив "неделимости безопасности", не правда ли?

Не менее интересны средства, которые Бестужев-Рюмин предлагал для достижения этой цели. Прежде всего, союз с "морскими" державами, Британией и Голландией. А еще — поддержание наилучших отношений с Австрией, по крайней мере, публичное, активное вмешательство во внутригерманские дела, в частности для сдерживания амбиций Пруссии, и усиление контроля над Речью Посполитой.

Возможно, вы будете удивлены, но эти пункты почти дословно совпадают с доброй половиной установок поддельного "завещания", к тому же именно с теми, которые несут наименьшую идеологически-пропагандистскую нагрузку. И действительно, зачем канцлеру убеждать своего покровителя, что Россию нужно поддерживать в "состоянии постоянной войны" или привлекать на свою сторону талантливых иностранцев? Для антироссийского памфлета это, может, и потребовалось бы. Но канцлер писал все же "для своих".

Ну и, наконец, стоит напомнить, как Бестужев-Рюмин называл свою доктрину – или же, по его собственным словам, "систему". Да, вы вряд ли ошибетесь. "Системой Петра Великого". И понятно почему.

Имя Петра I для россиян значило больше, чем фамилия канцлера – он, конечно, был человеком тщеславным, но не настолько, чтобы этого не понимать. Но больше всего такое название могло понравиться императрице Елизавете, Петровой дочери, которой Бестужев-Рюмин и представил свою доктрину. Не могла же владычица идти против "воли отца", пусть даже и придуманной ловким царедворцем.

С другой стороны, канцлер таким образом и сам становился "продолжателем дела" учредителя Российской империи. Это должно было потешить его тщеславие на самом деле даже больше, чем доктрина собственного имени.

"Система", предложенная Бестужевым-Рюминым, отнюдь не принадлежала к государственным тайнам. Напротив – по крайней мере, в части, где речь шла не о цели, а о средствах, он ее всячески рекламировал. Да и вообще канцлер был сторонником достаточно публичной политики — насколько публичность вообще была возможна в тех обстоятельствах. Он, например, первым сообщал императрице о суммах денег, получаемых от тех же британцев. Чтобы Елизавета не сомневалась, что деньги он берет, но на его действия взятки не влияют – ведь и без "подарков" он действовал бы так же.

Мог ли увидеть документ, в котором была изложена суть "Системы Петра Великого", тот же д'Эон? Конечно, мог. А если он и ехал в Петербург с разведывательными целями или задачей рассорить Россию с Англией, то "подстрелить" бумагу, которую никто особо не прятал, проблемой точно не было. К тому же, по воспоминаниям д'Эона, он, переодевшись девушкой, наконец устроился служанкой и читал книги Анне Воронцовой, кузине императрицы и жене того самого Воронцова, которому Бестужев-Рюмин и писал упомянутое выше письмо. Оставалось лишь воспользоваться подходящим моментом.

Значит ли, что д'Эон точно передал содержание увиденного им документа? Отнюдь. Он мог совершенно намеренно добавить к нему какие-то пункты или наоборот "забыть" некоторые из них. В конце концов он мог сознательно сфальсифицировать документ, пользуясь "правом первооткрывателя". Или наоборот – версия с д'Эоном была создана позже, чтобы "залегендировать" версию или заинтересовать публику. О существовании кликбейта в XIX веке, возможно, и не догадывались, но аудитория и тогда "сама себя не делала".

А что касается взяток – то Бестужев-Рюмин брал их не только себе. По его настоянию деньги из Лондона начало получать и государство в целом. По сути, это не было изобретение российского канцлера. Британия платила союзникам, по меньшей мере, со времен Войны за испанское наследство. Это называлось "кавалерией Святого Георгия". Московский герб тут ни при чем – Георгия Змееборца чеканили и на британских гинеях, которыми расплачивались с сообщниками на континенте. Бестужев-Рюмин только приобщил к этому "аттракциону щедрости" и Россию.

Первая "субсидная конвенция" с Британией была заключена в 1747 году - за 100 тысяч фунтов в год Петербург обещал выставить 30-тысячную армию для помощи Австрии против Пруссии (как видим, согласно установкам "системы"). Поскольку уже в следующем году был заключен мир, конвенция считалась исчерпанной. Однако в 1755 году было заключено новое соглашение. Россия обещала выставить 55 тысяч воинов, получала 100 тысяч аванса и обещание 500 тысяч за каждый год боевых действий.

Правда, "дипломатическая революция" с переходом Пруссии на сторону Британии, а Австрии на сторону Франции оставила конвенцию невыполненной. Бестужев-Рюмин, не сумевший предсказать такой ход событий, начал терять свое влияние. Казалось, сама жизнь похоронила созданную им от имени Петра I "систему".

Второе дыхание открылось неожиданно. Тридцать лет спустя во Франции вспыхнула революция. И для борьбы с неожиданно почувствовавшим прилив сил конкурентом Британии понадобились союзники. Первыми были Австрия и Пруссия, но они с возложенной на них "высокой задачей" не справились. Пришлось снова открывать кошелек для России.

Император Павел I взялся выставить 45-тысячную армию, если британцы заплатят 225 тысяч сразу и еще миллион и 350 тысяч за каждый год боевых действий. Но российский властитель не рассчитал силы и план не выполнил. Попытка быстро поменять союзника, заключив союз с французами, не была засчитана. Жизнь Павла I оборвала табакерка. Его сын и наследник Александр I был по меньшей мере более аккуратным с выполнением взятых на себя обязательств. За 100-тысячную армию он получил 2 миллиона.

Вот тогда и в Париже упомянули о "завещании Петра Великого". Добавив от себя еще несколько пунктов. И, конечно, не уточняя, кто его писал на самом деле. Наконец, поиски исторической правды никогда не входили в задачи пропагандистов. Но какими бы ни были "новые редакции" старого плана, факт остается фактом – именно финансовая (и не только финансовая, союзникам поставляли и оружие) помощь британцев (главной "морской державы" по определению Бестужева-Рюмина) помогла Александру I победить в 1812 году. . А потом дойти до Парижа, установив русскую гегемонию над всей Европой. Завещание, в сущности, выполнили.

Конечно, британцы сделали из этой истории надлежащие выводы. И каким бы галопом в дальнейшем не неслась "кавалерия Святого Георгия", когда через полтора столетия пришлось заключать очередную "сделку с дьяволом", Сталину удалось "откусить" только половину континента. Куда уж нынешним хозяевам Кремля тягаться с Бестужевым-Рюминым…

Разве что записать его в "иноагенты"?

Специально для Еспресо

Об авторе. Алексей Мустафин, украинский журналист, телевизионный менеджер, политик, автор книг научно-популярного направления

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.