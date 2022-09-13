Завещание королевы Великобритании Елизаветы II засекретят на 90 лет
Завещание королевы Великобритании Елизаветы II запечатают и спрятают в сейф, по меньшей мере, на 90 лет
Об этом пишет Reuters.
Практика запечатывания завещаний умерших членов королевской семьи ведет свое начало с 1910 года. Ее начал принц Фрэнсисе Текский, чье завещание является одним из более чем 30 хранящихся в сейфе в неизвестном месте в Лондоне под наблюдением судьи.
После смерти старшего члена королевской семьи исполнитель завещания обращается к главе отдела семейных дел Верховного суда Лондона с просьбой запечатать завещание. Судьи на этом посту всегда соглашались, — говорит Reuters.
Когда в апреле 2021 года умер муж королевы, принц Филипп, судье Эндрю Макфарлейну пришлось рассматривать заявление о запечатывании его завещания. Он принял, что завещание должно быть скреплено печатью, но решил опубликовать свое решение, чтобы дать общественности хоть какое-то понимание того, что происходит и для чего.
Завещание покойной королевы будет храниться в сейфе вместе с завещанием ее мужа, а также ее матери Елизаветы и сестры принцессы Маргарет, умерших в 2002 году.
Как пишет издание, завещание Маргарет было предметом юридического обжалования Робертом Брауном в 2007 году, который утверждал, что является внебрачным сыном принцессы и хотел увидеть его, чтобы выдвигать собственные требования. Однако суды не предоставили ему доступ к завещанию.
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