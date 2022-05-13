Завершился второй полуфинал Евровидения-2022: названы финалисты конкурса
В четверг, 12 мая, в итальянском Турине состоялся второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022.
Об этом сообщает Еспресс.TV.
Во втором полуфинале за выход в финал состязались 18 исполнителей из Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции, Чехии.
По результатам второго полуфинала в финал прошли следующие артисты:
- Jérémie Makiese - Бельгия
- We Are Domi - Чехия
- Nadir Rustamli - Азербайджан
- Ochman - Польша
- The Rasmus – Финляндия
- STEFAN – Эстония
- Sheldon Riley – Австралия
- Cornelia Jakobs - Швеция
- WRS - Румыния
- Konstrakta – Сербия
Ранее после первого полуфинала в финал конкурса прошла украинская группа Kalush Orchestra .
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