Завершился второй полуфинал Евровидения-2022: названы финалисты конкурса

Об этом сообщает Еспресс.TV.

Во втором полуфинале за выход в финал состязались 18 исполнителей из Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции, Чехии.

По результатам второго полуфинала в финал прошли следующие артисты:

Jérémie Makiese - Бельгия

We Are Domi - Чехия

Nadir Rustamli - Азербайджан

Ochman - Польша

The Rasmus – Финляндия

STEFAN – Эстония

Sheldon Riley – Австралия

Cornelia Jakobs - Швеция

WRS - Румыния

Konstrakta – Сербия

Ранее после первого полуфинала в финал конкурса прошла украинская группа Kalush Orchestra .

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