Завершился Варшавский международный кинофестиваль: украинские фильмы получили награды в двух конкурсах
По результатам 39-го Варшавского международного кинофестиваля награду за лучший полнометражный документальный фильм получили режиссеры словацко-чешско-украинской копродукционной ленты "Фотофобия", а фильм "БожеВільні" получил специальное отличие в конкурсной программе первых и вторых полнометражных работ молодых режиссеров "Competition 1-2"
Об этом сообщает Госкино.
В рамках 39-го Варшавского международного кинофестиваля, который в этом году проходил с 5 по 15 октября, представили 9 украинских фильмов, из них 3 созданы при государственной поддержке: "Дім за склом" - режиссера Тараса Дроня (международный конкурс), "БожеВільні" - режиссера Дениса Тарасова (конкурс первых и вторых фильмов), "Залізні метелики" - режиссера Романа Любого (конкурс документальных фильмов).
12 и 13 октября на фестивале с участием съемочных групп состоялись мировые премьеры лент "Дім за склом" и "БожеВільні", а после показов зрители могли пообщаться с режиссерами, актерами и продюсерами фильмов.
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Победители
Награду за лучший полнометражный документальный фильм получили режиссеры словацко-чешско-украинской копродукционной ленты "Фотофобія" - режиссеров Ивана Остроховского и Павола Пекарчика.
"Лента "Фотофобія" рассказывает о 12-летнем Ники, который с семьей живет на станции харьковского метро. Здесь они прячутся от войны. Именно поэтому для семьи Ники дневной свет — синоним смертельной опасности, и мальчику не позволяют выходить наружу. Блуждая по брошенным вагонам и заполненным платформам, Ники встречает 11-летнюю Вику, и перед ним открывается новый мир. Когда их связь укрепляется, дети снова обретают смелость почувствовать солнце на своих лицах", - говорится в сообщении.
Дебютный фильм украинского режиссера Дениса Тарасова "БожеВільні", созданный при поддержке Госкино, получил специальное отличие в конкурсной программе первых и вторых полнометражных работ молодых режиссеров "Competition 1-2".
"БожеВільні" рассказывает историю обычного молодого человека, который жил в СССР в 70-е годы ХХ века и которого запроторили в психиатрическую больницу из-за любви к запрещенной в те времена западной рок-музыке.
Список всех победителей Варшавского кинофестиваля можно найти по ссылке.
Украинский день
12 октября в Варшаве состоялся "Украинский день" с участием советника-посланника посольства Украины в Польше Романа Шепеляка, директора Варшавского кинофестиваля Стефана Лаудина, председателя Госагентства Украины по кино Марины Кудерчук и председателя Совета по господдержке кинематографии в Украине Артема Колюбаева, которые обсудили текущее состояние дел в киноиндустрии в Украине, выразили благодарность польским партерам за поддержку и почтили память погибших украинских кинематографистов.
Также продюсер Сергей Лавренюк впервые представил трейлер комедии об отношении нашего общества к ЛГБТК(ИА+) сообществу Аркадия Непиталюка под названием "Уроки толерантности".
Справка. Варшавский международный кинофестиваль (Warsaw Film Festival) – ежегодный международный кинофестиваль, организованный в 1985 году. Он представляет новые фильмы мирового, европейского и польского кинематографа. С 2009 года Варшавский кинофестиваль решением Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров присоединили к группе важнейших мировых кинофестивалей, таких как фестивали в Каннах, Венеции, Локарно, Сан-Себастьяне, Берлине или Карловых Варах. В этом году кинофестиваль продлился с 6 по 15 октября.
Фото: https://www.facebook.com/ukrainefilmagency
Фото: https://www.facebook.com/ukrainefilmagency
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