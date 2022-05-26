English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Криминал Завершился суд по делу двух российских военных, обстреливавших Харьковщину. Они признали вину, приговор будет оглашен 31 мая

Завершился суд по делу двух российских военных, обстреливавших Харьковщину. Они признали вину, приговор будет оглашен 31 мая

26 мая, 2022 четверг
18:23
Криминал

Двое российских военных, обстреливавших мирную Харьковщину, в суде признали себя виновными в нарушении законов и обычаев войны

Об этом сообщает Общественное. Полтава.

Сегодня, 26 мая, в Котелевском райсуде Полтавской области Александра Бобыкина и Александра Иванова, которые по данным следствия, обстреливали мирные районы Харьковщины, предоставили последнее слово, а также устроили судебные дебаты.

После обстрелов, совершенных 24 февраля, разрушило гражданскую и критическую инфраструктуру. Следовательно, их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны.

"Иванов, действуя по предварительному сговору группой лиц, исполняя обязанности наводчика машины, осуществил наведение пакета боевой машины в боевом положении с вышеуказанными установками, заряженным 40 единицами реактивных снарядов в сторону территории Украины. Достоверно зная, что указанный вид вооружения выше условий оказывает неизбирательное действие и при таких обстоятельствах в район поражения обязательно попадет в объекты гражданской инфраструктуры", - объясняет заместитель начальника отдела Харьковской областной прокуратуры Олег Максюк.

Оба обвиняемых свою вину признали. Для них прокуратура просит наибольшую меру наказания – 12 лет лишения свободы. Их защитники хлопотали снизить срок.

После завершения дебатов обвиняемым предоставили последнее слово.

Как сообщает пресс-служба Котелевского райсуда, после этого суд удалился в совещательную комнату. Объявление судебного решения ориентировочно состоится 31 мая в 11:00.

  • Отметим, что суд по этому делу начался 19 мая. Тогда были заслушаны показания и по ходатайству прокуроров объявлен перерыв.
  • Первый приговор российским оккупантам за военные преступления на территории Украины был оглашен 23 мая. Соломенский районный суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя на Сумщине

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

война с Россией
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Віталій Портников
Автор Виталий Портников
25 мая, 2022 среда
Две пощечины патриарху Кириллу
ракета
25 мая, 2022 среда
ВСУ заманили врага в капкан Светлодарской дуги, чтобы с высоты вычислять и уничтожать противника - боец "Легиона Свободы" Назаренко
Андрій Дещиця
25 мая, 2022 среда
"Вполне возможно, что ракеты улетят в сторону Запада": Дещица об вероятности обстрела Польши Россией
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.61
    Покупка 34.61
    Продажа 35.91
  • EUR
    Покупка 36.33
    Продажа 38.11
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
26 мая
18:53
Из-за обстрелов нефтебаз в Житомирской и Ровенской оккупанты нанесли ущерб окружающей среде на сотни миллионов
18:23
Россияне настраивают жителей оккупированных территорий против Украины, - Подоляк
18:15
Третьего экс-военнослужащего ВСУ-предателя приговорили к 14 годам лишения свободы
18:08
"Дима позвонил маме": сестра азовца Дмитрия Казацкого (Ореста) рассказала, что брат вышел на связь
18:05
Обновлено
Харьков снова обстреляли: известно о 7 погибших и 17 раненых
18:01
Эксклюзив
Канада может стать первой страной, которая примет законопроект о конфискации имущества и денег россиян на своей территории, – посол Лариса Галадза
17:57
"Должили, что взяли Долгенькое, 3 недели назад, а мы, вон, за него воюем": оккупанты врут руководству об "успехах" в войне в Украине
17:55
Игорь Додон
В Молдове суд отправил экс-президента Додона под домашний арест, - Newsmaker
17:52
Прокуроры идентифицировали еще одного российского военного, издевавшегося над жителями Гостомеля
17:35
Google
Google отключает российские компании от своих серверов
17:30
Эксклюзив
Северодонецк подвергается перекрестным обстрелам с трех сторон, - председатель ВЦА Стрюк
17:25
ЛНР
Возглавил незаконную структуру "ЛНР": директора Старобельского райцентра занятости подозревают в коллаборационизме
17:24
На фото украинский флаг, нарисованный на улице в Латвии
В Латвии продлили помощь украинцам еще на 30 дней
16:58
Инфографика
Украина раша война
92% украинцев негативно относятся к России, положительно – только 2%, - опрос
16:57
На фото школа в Таллинне, в которой будут учиться украинские дети
В Таллине откроют школу для 800 украинских детей
16:57
Турция договаривается с Россией и Украиной о коридоре для экспорта зерна, – Reuters
16:56
Россияне готовятся расширить братскую могилу в Мариуполе и использовать это для информатаки против Украины, - советник мэра
16:54
Латвийские "стингеры" с первых часов полномасштабной агрессии России спасали наших людей, - Зеленский поблагодарил Латвию за поддержку
16:38
В Турции поймали главаря ИГИЛ Аль-Курайши, - Odatv
16:35
Эксклюзив
Украинцы получают фосфорные отравления, поэтому пулевые ранения кажутся счастьем, - глава мобильного госпиталя Друзенко
16:33
Шестерых людей подозревают в коллаборационизме в Старобельске
16:30
ScienceForUkraine: украинским ученым и студентам предлагают работу, стажировку и обучение в престижных вузах мира
16:27
В Греции пожар уничтожил 20 тонн вещей, подаренных для украинских беженцев
16:21
Украинские военные хирурги провели уникальную операцию по удалению почки после огнестрельного ранения
16:14
Оккупанты объявляют выдачу паспортов, чтобы потом использовать жителей области, в частности, в мобилизационных мероприятиях, – председатель Запорожской ОВА
16:03
Украинская разведка перехватила разговор оккупантов с подробностями расстрела работника Запорожской АЭС Сергея Швеца
15:58
Премьер-министр Финляндии Марин встретилась с Владимиром Зеленским
15:47
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Инициаторы заявления Медведчука думали, что навредят Порошенко, а ударили по Зеленскому, - нардеп Княжицкий
15:39
Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС, это запустит экономику, - Глеб Вышлинский
15:37
В Украине появится единая база вакансий с обновлением в режиме реального времени
15:31
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Единый телемарафон не помогает победить Россию в информационной войне, – нардеп Княжицкий
15:30
Украинский политик об Анджее Дуде: самый большой друг Украины в мире
15:28
Нанес государству ущерб на $6 млн: экс-директора госпредприятия будут судить за служебную халатность
15:27
Турция заявила, что не намерена отказываться от российского газа
15:25
Для пополнения запасов ВСУ на Азовсталь авиация совершала 7 вылетов – Буданов
15:24
ПЦУ просит Вселенского патриарха Варфоломея лишить главу РПЦ Кирилла (Гундяева) престола
15:16
КСУ
У Зеленского заявили о необходимости "переосмыслить необходимость существования КСУ"
14:54
Эксклюзив
Россияне так боятся беспилотников ВСУ, что обстреливают даже из ЗРК "Панцирь-С1" и "Бук", - директор "Атлон-Авиа" Вьюнник
14:51
Интервью
Ласковая украинизация должна закончиться. Должен быть закон и санкции за его невыполнение, – Виктор Винник
14:47
Национальное информбюро запустило горячую линию по розыску пленных и пропавших во время войны
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV