Завершился суд по делу двух российских военных, обстреливавших Харьковщину. Они признали вину, приговор будет оглашен 31 мая
Двое российских военных, обстреливавших мирную Харьковщину, в суде признали себя виновными в нарушении законов и обычаев войны
Об этом сообщает Общественное. Полтава.
Сегодня, 26 мая, в Котелевском райсуде Полтавской области Александра Бобыкина и Александра Иванова, которые по данным следствия, обстреливали мирные районы Харьковщины, предоставили последнее слово, а также устроили судебные дебаты.
После обстрелов, совершенных 24 февраля, разрушило гражданскую и критическую инфраструктуру. Следовательно, их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны.
"Иванов, действуя по предварительному сговору группой лиц, исполняя обязанности наводчика машины, осуществил наведение пакета боевой машины в боевом положении с вышеуказанными установками, заряженным 40 единицами реактивных снарядов в сторону территории Украины. Достоверно зная, что указанный вид вооружения выше условий оказывает неизбирательное действие и при таких обстоятельствах в район поражения обязательно попадет в объекты гражданской инфраструктуры", - объясняет заместитель начальника отдела Харьковской областной прокуратуры Олег Максюк.
Оба обвиняемых свою вину признали. Для них прокуратура просит наибольшую меру наказания – 12 лет лишения свободы. Их защитники хлопотали снизить срок.
После завершения дебатов обвиняемым предоставили последнее слово.
Как сообщает пресс-служба Котелевского райсуда, после этого суд удалился в совещательную комнату. Объявление судебного решения ориентировочно состоится 31 мая в 11:00.
- Отметим, что суд по этому делу начался 19 мая. Тогда были заслушаны показания и по ходатайству прокуроров объявлен перерыв.
- Первый приговор российским оккупантам за военные преступления на территории Украины был оглашен 23 мая. Соломенский районный суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя на Сумщине
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