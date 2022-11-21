Завершено расследование дела Межигорья: Виктора Януковича и его сына ждут в НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро обнародовало повестки о вызове беглого экспрезидента Виктора Януковича и его сына Александра, подозреваемых в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и отмывании доходов
Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на копии документов.
Виктора и Александра Януковичей подозревают в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и отмывании доходов.
В повестках НАБУ указаны места жительства подозреваемых: Виктора Януковича – в Ростове-на-Дону, Александра Януковича – в Санкт-Петербурге.
Оба Януковича ждут 6 декабря 2022 года в здании НАБУ, что в Киеве на ул. Василия Сурикова, 3. Следствие намерено вручить им обвинительные акты в рамках уголовного производства № 42015000000002833, которое расследовалось с 2015 года.
Речь идет о так называемом деле Межигорье – комплексе зданий государственной резиденции с земельными участками, который оказался в частных руках в то время, когда Виктор Янукович работал премьер-министром в 2007 году. По версии правоохранителей, роль его сына Александра заключалась в организации создания и приобретения субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, что нанесло большой материальный ущерб государству.
В октябре 2021 года детектив НАБУ остановил досудебное расследование, ссылаясь на то, что Януковичи скрываются от следствия и настоящее их местонахождение неизвестно. Однако суд упразднил постановление НАБУ. Ключевая мотивация – в отношении Януковичей в Украине разрешено заочное досудебное расследование.
3 ноября 2022 года Высший антикоррупционный суд предоставил адвокатам Януковича до 5 декабря для ознакомления с материалами досудебного расследования. Всего по делу 151 том письменных материалов и вещественные доказательства.
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