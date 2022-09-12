Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

Журналист Фарид Закария спросил президента Украины, может ли закончиться полномасштабная война РФ против Украины, пока Путин остается у власти.

"Это зависит только от него. Может быть так, что он будет руководить, а война закончится. В принципе, я считаю, что для него это единственный шанс выйти из этой ситуации, иначе он из нее не выйдет. Или это произойдет после него. И вопрос тогда будет ко всему миру, когда наступит "после него", – ответил Зеленский.

В том же интервью Зеленский объяснил, почему переговоры с Путиным сейчас невозможны.

11 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече с руководством госдумы президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной.

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