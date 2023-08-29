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Завершена первая нить водопровода в Кривой Рог, которую пришлось прокладывать после подрыва Каховской ГЭС

29 августа, 2023 вторник
01:52
Общество

В Кривом Роге начали наполнять Южное водохранилище новой нитью водопровода, которую пришлось провести после подрыва Каховского водохранилища

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Вода для обеспечения жителей Кривого Рога начала поступать. Это вода уже с новой нити магистрального водопровода, которая сейчас наполняет каналы и Южное водохранилище из реки Ингулец", – написал он.

Глава облсовета объяснил, что сейчас вода из первой нити Ингулец - Южное водохранилище только начала заполнять каналы, а в полном объеме все заработает примерно через 10 дней.

Что касается качества воды, то она сейчас ниже той, которая была до подрыва Каховской ГЭС.

По словам Лукашука, уже осенью, когда завершится строительство водопровода, и очистные сооружения заработают на 100%, качество воды будет таким, как это было до подрыва ГЭС.

Ситуация с водоснабжением в Кривом Роге

6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего начало стремительно милить Каховское водохранилище, питавшее часть Днепропетровской области. Александр Вилкул сообщил, что 70% горожан могут в ближайшее время столкнуться с проблемами с водой, ведь в Южное водохранилище перестала попадать каховская вода. Большая часть города потребляет воду именно из Южного водохранилища и только 30% – из Карачуновского. Поэтому Вилкул призвал горожан максимально экономить воду. По его оценкам, воды в Южном водохранилище хватит максимум на полтора месяца. За это время власти рассчитывают наработать решение для дальнейшего обеспечения Кривого Рога водой.

6 июня Кабмин выделил 1,5 млрд грн на строительство нового магистрального водопровода, который поможет обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Основной проект – это строительство водоводов ниже города Кривого Рога от реки Ингулец до Южного водохранилища.

"Ингулец мы будем пополнять из Карачунов. Перебрасывание воды необходимо произвести на 30 километров в несколько нитей трубы диаметром 1020 мм плюс строительство насосных, трансформаторных, другой инфраструктуры, закупки оборудования", - пояснил Вилкул.

21 июня начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил , что началась укладка первой трубы на водопроводе Ингулец-Южное.

4 июля о ходе работ рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

"Водогон в буквальном смысле будут прокладываться с нуля, с привлечением международных партнеров, которые обеспечат закупку и логистику труб необходимого диаметра и насосов большой мощности. Ставим для себя амбициозную задачу - завершить работы как можно скорее", - заявил министр.

Кривой Рог
воєнні злочини Росії
Каховская ГЭС
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