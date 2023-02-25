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Главная Криминал Завербовали через "Одноклассники": На Донетчине поймали вражеского информатора

Завербовали через "Одноклассники": На Донетчине поймали вражеского информатора

25 февраля, 2023 суббота
16:06
Криминал

Служба безопасности задержала еще одного информатора разведывательного подразделения российской оккупационной армии в ходе контрдиверсионных мер на востоке Украины

Об этом сообщила Служба безопасности Украины 25 февраля.

Отмечается, что злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны на территории Донецкой области.

"Среди основных задач приспешника врага было разведывание мест базирования подразделений ВСУ на Авдеевском направлении. Именно по его координатам оккупанты осуществляли артиллерийские обстрелы боевых позицияй украинских защитников", - говорится в сообщении.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника во время очередного сеанса связи с куратором.

Отмечается, что вражеским приспешником оказался житель Мирнограда, который раньше проходил срочную службу в рядах артиллерийских подразделений и имел соответствующие навыки и знания.

В поле зрения российской военной разведки попал из-за своей деструктивной активности в запрещенных соцсетях, где распространял прокремлевские сообщения.

"После начала полномасштабного вторжения представитель разведывательного подразделения оккупационных войск через "Одноклассники" привлек правонарушителя к сбору информации военного характера в пользу Москвы", - говорится в сообщении.

Кроме корректировки вражеского огня, злоумышленник по собственной инициативе собирал дополнительные данные о перемещении войск, расположении рядом с целями противника гражданских и инфраструктурных объектов, а также рекомендовал куда желательно попасть.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильные телефоны с доказательствами переписки с агрессором.

В настоящее время фигурант уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.

  • Ранее четырем коллаборантам РФ назначили наказание от 8 до 12 лет тюрьмы: они корректировали обстрелы школ и больниц Украины и передавали захватчикам разведданные о ВСУ.
  • 24 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве украинского провайдера, раздававшего интернет террористам во временно оккупированном Донецке.
Общество
СБУ
война с Россией
Донетчина
коллаборанти
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