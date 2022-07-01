Об этом информирует пресс-служба Министерства образования и науки Украины .

С сегодняшнего дня абитуриенты могут подавать документы в профтехи.

"Для обучения на бюджете области выделили более 87 тыс. мест. Как и в предыдущие годы, поступающие могут рассчитывать на бесплатное обучение и стипендию (в настоящее время она составляет 1250 грн).

По состоянию на конец июня региональный заказ на квалифицированных рабочих утвержден в 23 регионах в объеме 87 111 мест. Пока нет решений относительно заведений в Луганской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

Больше всего мест на бюджете по специальностям:

станочник деревообрабатывающих станков;

станочник широкого профиля;

сварщик;

монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;

монтажник систем утепления построек;

монтер путей;

наладчик станков и манипуляторов с программным управлением;

помощник машиниста тепловоза;

помощник машиниста электровоза;

слесарь по механосборочным работам;

слесарь-ремонтник;

токарь;

фрезеровщик.

Зачисление производится по результатам конкурсного отбора, собеседования, среднего балла школьного свидетельства или вступительных экзаменов. Для поступления необходимы документы:

заявление;

свидетельство о базовом или общем среднем образовании;

медицинская справка;

6 фотографий 3*4 (количество может изменяться заведением);

копии документов, дающих право на льготы (при наличии);

предъявить документ, подтверждающий гражданство, личность или ее специальный статус.

Дополнительная информация на сайте МОН в разделе " Вступление 2022: Профобразование ".

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