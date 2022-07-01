Заведения профобразования начали принимать документы поступающих
1 июля заведения профессионального образования приступили к приему документов для поступления. Подать заявку можно до 1 октября
Об этом информирует пресс-служба Министерства образования и науки Украины .
С сегодняшнего дня абитуриенты могут подавать документы в профтехи.
"Для обучения на бюджете области выделили более 87 тыс. мест. Как и в предыдущие годы, поступающие могут рассчитывать на бесплатное обучение и стипендию (в настоящее время она составляет 1250 грн).
По состоянию на конец июня региональный заказ на квалифицированных рабочих утвержден в 23 регионах в объеме 87 111 мест. Пока нет решений относительно заведений в Луганской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.
Больше всего мест на бюджете по специальностям:
- станочник деревообрабатывающих станков;
- станочник широкого профиля;
- сварщик;
- монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;
- монтажник систем утепления построек;
- монтер путей;
- наладчик станков и манипуляторов с программным управлением;
- помощник машиниста тепловоза;
- помощник машиниста электровоза;
- слесарь по механосборочным работам;
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- фрезеровщик.
Зачисление производится по результатам конкурсного отбора, собеседования, среднего балла школьного свидетельства или вступительных экзаменов. Для поступления необходимы документы:
- заявление;
- свидетельство о базовом или общем среднем образовании;
- медицинская справка;
- 6 фотографий 3*4 (количество может изменяться заведением);
- копии документов, дающих право на льготы (при наличии);
- предъявить документ, подтверждающий гражданство, личность или ее специальный статус.
Дополнительная информация на сайте МОН в разделе " Вступление 2022: Профобразование ".
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