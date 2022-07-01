English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Заведения профобразования начали принимать документы поступающих

Заведения профобразования начали принимать документы поступающих

1 июля, 2022 пятница
15:12
Общество

1 июля заведения профессионального образования приступили к приему документов для поступления. Подать заявку можно до 1 октября

Об этом информирует пресс-служба Министерства образования и науки Украины .

С сегодняшнего дня абитуриенты могут подавать документы в профтехи.

"Для обучения на бюджете области выделили более 87 тыс. мест. Как и в предыдущие годы, поступающие могут рассчитывать на бесплатное обучение и стипендию (в настоящее время она составляет 1250 грн).

По состоянию на конец июня региональный заказ на квалифицированных рабочих утвержден в 23 регионах в объеме 87 111 мест. Пока нет решений относительно заведений в Луганской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

Больше всего мест на бюджете по специальностям:

  • станочник деревообрабатывающих станков;
  • станочник широкого профиля;
  • сварщик;
  • монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;
  • монтажник систем утепления построек;
  • монтер путей;
  • наладчик станков и манипуляторов с программным управлением;
  • помощник машиниста тепловоза;
  • помощник машиниста электровоза;
  • слесарь по механосборочным работам;
  • слесарь-ремонтник;
  • токарь;
  • фрезеровщик.

Зачисление производится по результатам конкурсного отбора, собеседования, среднего балла школьного свидетельства или вступительных экзаменов. Для поступления необходимы документы:

  • заявление;
  • свидетельство о базовом или общем среднем образовании;
  • медицинская справка;
  • 6 фотографий 3*4 (количество может изменяться заведением);
  • копии документов, дающих право на льготы (при наличии);
  • предъявить документ, подтверждающий гражданство, личность или ее специальный статус.

Дополнительная информация на сайте МОН в разделе " Вступление 2022: Профобразование ".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Наука
Читайте также:
обмін тілами загиблих
29 июня, 2022 среда
Тела привозят в ужасном состоянии, иногда невозможно понять, мужчина это или женщина, – руководитель Патронатной службы полка "Азов"
Сергій Лавров
30 июня, 2022 четверг
Чтобы ничего себе не прищемили. Лавров по-хамски прокомментировал перспективу нового "железного занавеса"
Путін
30 июня, 2022 четверг
Путин предупредил Финляндию и Швецию о развертывании сил НАТО
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.49
    Покупка 34.49
    Продажа 35.2
  • EUR
    Покупка 35.79
    Продажа 36.89
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
1 июля
16:15
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Сергеевке в Одесской области: количество погибших возросло до 20
15:47
Европа готова к внезапному отключению стран Балтии от российской электросети, - Reuters
15:28
В Запорожье заработал первый в Украине Центр помощи спасенным от войны
15:26
Facebook Instagram
Житель Винницкой области поддерживал в соцсетях армию РФ, ему объявили подозрение в коллаборационизме
15:26
На фото русское золото
ЕС планирует запретить импорт российского золота в следующем пакете санкций, – Bloomberg
15:23
Эксклюзив
Агия Зегребельская
Офис президента не готов назначать людей в Конституционный Суд по прозрачной процедуре отбора, - юрист Загребельская
15:21
Эксклюзив
Освобождение острова Змеиный может быть первым этапом для разблокирования украинских портов, – представитель Одесской ОВА Братчук
15:10
На границе с Украиной находятся семь батальонов вооруженных сил Беларуси, - разведка
15:06
На фото Владимир Зеленский
Конфликт вокруг украинского саммита в Лугано: Зеленский хотел отстранить оппозицию
14:56
С оккупированных территорий Харьковщины эвакуировали уже 6 тыс. человек, - ОВА
14:53
Эксклюзив
Виталий Портников
Портников к украинцам: Подпишите петицию о возвращении Эспрессо, 5-го и Прямого в цифровое вещание, помогите властям исправить чиновничий беспредел
14:46
По Николаевщине 1 июля оккупанты выпустили 12 ракет, часть сбила ПВО
14:34
траур
В Одесской области 2 июля объявят днем траура
14:33
СБУ задержала агентов генштаба РФ, собиравших данные по обороне Киева
14:30
Эксклюзив
Виталий Портников
Ракетные обстрелы Украины не прекратятся, пока у власти Путин и у России есть ракеты, - Портников
14:30
Эксклюзив
Из-за того, что россиянам не удается прорвать военную инфраструктуру в Авдеевке, они разрушают гражданскую, - заместитель главы ВГА города
14:21
Медиагруппы Ахметова, Коломойского и Пинчука потеряли 90% рекламного рынка и уволили сотни работников, – Forbes
14:16
Bonprix
Интернет-магазин одежды Bonprix вышел с рынка РФ, – СМИ
13:52
Dodo Socks объявила аукцион "Неизданное" для помощи ВСУ: разыграют носки, изготовленные в Рубежном в единственном экземпляре
13:37
борщ
Борщ – наш: "Культура приготовления украинского борща" внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
13:36
В Британии призывают увеличить финансирование на курсы английского языка для украинских беженцев
13:33
Оккупанты пытаются бежать из Херсона в Крым через Арабатскую стрелку, – украинская разведка
13:28
Минцифра объявила сбор беспилотников для ВСУ
13:26
НАТО
В НАТО предостерегли Москву от вмешательства из-за решения Болгарии выслать 70 "дипломатов" РФ
13:14
Рада назначила нардепа Дмитрия Лубинца новым омбудсменом
13:09
Эксклюзив
Варианты защиты от ракет Х-22 могут быть найдены, - военный эксперт Згурец
13:08
В Мариуполь прибыл заместитель министра обороны РФ Иванов
13:00
На крупнейшей в мире шоколадной фабрике обнаружили сальмонеллу
12:58
На фото человек, работающий за компьютером
РФ потеряла лицензии на софт компании, обслуживающей суперкомпьютеры "Сбербанка" и "Яндекса", - СМИ
12:56
курение электронных сигарет
Сигареты для нагрева в Украине от 1 июля признаны табачными изделиями
12:48
Эксклюзив
Владимир Арьев
Не стоит жаловаться на действия НАТО, ведь Украина не является участницей Альянса и нас не обязаны защищать, - нардеп Арьев
12:44
Эксклюзив
Главная мотивация российской армии – это трофеи, – глава Совета резервистов сухопутных войск ВСУ Тимочко
12:41
ВСУ уничтожили вражеский беспилотник "Форпост" в Николаевской области
12:35
Из Запорожья 1 июля откроют выезд на оккупированные территории
12:31
Эксклюзив
Сосуществование с Россией возможно только после демонтажа Путина, - нардеп Осадчук
12:22
Не просто красивый жест: в Раде торжественно установили флаг Европейского Союза
12:15
Возглавил оккупационную "полицию" в Харьковской области: экс-правохранителю объявили подозрение в госизмене
12:01
Европа будет с Украиной столько, сколько нужно, - Урсула фон дер Ляен выступила в Раде
12:01
"Путь к членству в ЕС не должен длиться годы": Зеленский, Стефанчук и Шмыгаль в Раде подписали заявление о единстве в реализации евроинтеграционных стремлений Украины
12:00
Бойцы 35 ОМБр показали, как из "стугны" уничтожили танк оккупантов на Херсонщине
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV