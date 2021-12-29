Заупокойная свеча и кислородные концентраторы: в МВД назвали причину смертоносного пожара в больнице на Франковщине

Об этом сообщает Офис генпрокурора.



Кроме того, трое медиков получили ожоги разной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы.



По предварительным данным, причина пожара - нарушение требований пожарной безопасности.



Начато производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, в результате которого погибли и пострадали люди (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).



В то же время МВД сообщает, что причиной возгорания было использование свечи в помещении с кислородными концентраторами.



"В реанимации работали одновременно 5 кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом. После смерти одного из пациентов больницы от Соvid-19, сотрудник заведения поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно загорелась ткань и другие предметы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Минздрав сообщил о взрыве в Косовской ЦРБ и двоих погибших.

В то же время глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук заявила, что во время инцидента три человека погибли в результате пожара, еще один человек скончался от COVID-19.