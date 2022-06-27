Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"Россия сегодня снова ударила ракетами по Киеву. Ракеты избивали и по Николаевской области, и по Черниговщине, и по Одессе, и по Черкассам. Артиллерийские и минометные обстрелы не останавливались и на Харьковщине, в Сумской области, и на Донбассе, на юге нашего государства. Мои соболезнования родным и близким погибших. Всем, кто был ранен, оказывается вся необходимая помощь", - добавил Зеленский.

Он сказал, что часть ракет сбита.

"Нам нужна мощная противовоздушная оборона – современная, полностью эффективная. Которая может дать полную защиту от этих ракет. Об этом ежедневно мы говорим с партнерами. Есть уже некоторые договоренности. И партнерам нужно двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели. Затягивание с передачей оружия нашему государству, любые ограничения – это действительно приглашение для России бить снова и снова", - отметил президент.

Зеленский добавил, что россиян надо бить изо всех сил, "чтобы они не думали, что могут давить и кого-то переиграть"

"О чем эти ракеты сегодня? О чем и вчерашние 62 ракеты – это за одну лишь субботу, за 24 часа. Они – о российском почерке: делать эскалацию всякий раз, когда происходят международные события. И в то же время они о решимости. О том, например, что лидеры "Большой семерки", именно сегодня собравшиеся в Германии на саммит, имеют достаточный общий потенциал, чтобы остановить российскую агрессию и против Украины, и против Европы в целом. Это возможно", - сказал он.

По словам Зеленского, это возможно только если Украина получит все то, что нуждается - оружие, финансовую поддержку и санкции против России.

"Иначе в этой войне не может быть. Потому что именно здесь - в небе над Киевом, в море у Одессы, на земле Харьковщины, Донбасса, в Херсоне и в Запорожской области - вот где решается, какой будет жизнь в Европе в дальнейшем. Именно у нас , в Украине, и нигде больше. Конечно, нет в России столько ракет, сколько у нас есть уверенности в собственных силах. Но российское оружие может остановить только более мощное оружие", - подытожил президент.