Видеообращение генсек НАТО опубликовал у себя в твиттере .

В нем Столтенберг зацитировал стихотворение украинского классика Тараса Шевченко "Мне все равно": "Мені однаково": "Не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять. Ох, не однаково мені." И НАТО тоже не безразлично".

Генсек НАТО подчеркнул, что война Россий против Украины – это ближайший кризис для европейского общества со времен Второй мировой войны. По его словам, украинская армия и народ показали смелость и упорство и стали вдохновением для всего мира.

Также Столтенберг заявил, что украинцы могут рассчитывать на поддержку Альянса столько, сколько потребуется. Он подчеркнул, что страны НАТО усилили поддержку после того, как Россия незаконно аннексировала Крым в 2014 году и что они начали делать все возможное после полномасштабного вторжения в этом году.

"На саммите в Мадриде лидеры НАТО четко дали понять: сильная, независимая Украина — жизненно важная для стабильности евроатлантического региона. Украина должна победить. И Украина победит. В ваш День Независимости я желаю вам сил и успехов".

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