Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По состоянию на утро 24 мая уровень воды в реке Днепр в Киеве возле моста метро составляет 9233 см (по Балтийской системе высот). По сравнению с прошлым днем половодье уменьшилось на 6 см.

"Затопление поймы не наблюдается. Опасности гидрологических явлений нет. Фактически нынешний половодье для столицы уже прошло, наводнение не нанесло городу существенного вреда, аварийных подтоплений зафиксировано не было", - говорится в сообщении.

В настоящее время температура воды составляет 18,6°C.