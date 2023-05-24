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"Затопления заводи нет": в КМВА сообщили о завершении половодья в Киеве

24 мая, 2023 среда
10:21
Общество

В этом году половодье для Киева уже прошло, затопления поймы не наблюдается, уровень воды в реке Днепр у моста метро продолжает падать

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По состоянию на утро 24 мая уровень воды в реке Днепр в Киеве возле моста метро составляет 9233 см (по Балтийской системе высот). По сравнению с прошлым днем половодье уменьшилось на 6 см.

"Затопление поймы не наблюдается. Опасности гидрологических явлений нет. Фактически нынешний половодье для столицы уже прошло, наводнение не нанесло городу существенного вреда, аварийных подтоплений зафиксировано не было", - говорится в сообщении.

В настоящее время температура воды составляет 18,6°C.

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