Затишье перед бурей: оккупанты укрепляют позиции под прикрытием переговоров и не оставляют планов взять Киев

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала в эфире телемарафона украинских каналов, пишет "Украинская правда".



"Конечно, они абсолютно все используют любой привод, чтобы укрепить свои позиции и двигаться дальше. Они действительно не оставляют своей ключевой цели - это полный контроль над Украиной", - сказала она.

"И действительно, так же, как в 2014-15 годах и все 8 лет, они использовали переговоры как дополнительный инструмент политического влияния и шантажа на нашу сторону. То, что это может происходить сейчас – никто этого не исключает", – добавила Маляр.



Она добавила, что сначала особенности ведения боя украинской армии были для врага неожиданностью, тогда как сейчас оккупанты пытаются подстроиться под такую тактику.



"Это время, которое мы воспринимаем как будто бы уменьшение интенсивности боев и продвижение врага, на самом деле они действительно используют для того, чтобы себя усилить за счет понимания и приспособления к нам, чтобы найти наши самые слабые места и ими воспользоваться. Поэтому в этой ситуации мы уверены в своей победе, но четко должны отдавать себе отчет в сложности этой борьбы", - пояснила замминистра обороны.



При этом захват украинской столицы остается одной из главных целей РФ вместе с целью получить полный контроль над Украиной, добавил Маяляр.

Напомним, по словам советника главы МВД Вадима Денисенко, наступательные способности врага надломлены , оккупантов отбросили от Харькова, на Киевщине россияне несут потери.