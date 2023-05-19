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Засыпали переправу: оккупанты соединили остров Джарылгач с материком и обустроили на нем военный полигон

19 мая, 2023 пятница
19:12
Война с Россией

Российские оккупанты соединили остров Джарылгач с материковой частью Херсонской области, засыпав переправу к острову песком. Россияне обустроили там полигон

Об этом 19 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Российские оккупационные войска соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное, засыпав переправу на остров песком", - говорится в сообщении.

Это было сделано для использования заповедных территорий национального парка в военных целях. В частности, они устроили там военный полигон.

Удары ВСУ по россиянам

За сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме этого, украинские военные уничтожили 3 крылатых ракеты "Калибр", 16 иранских ударных БПЛА "Shahed" и 2 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 6 радиоэлектронных станций борьбы противника.

Обстрелы территории Украины и ситуация на фронте

В течение этих суток враг совершил 6 ракетных и 51 авиационный удар, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В частности, в результате обстрела Кривого Рога Днепропетровской области, населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Берислав Херсонской области, погибли и были ранены мирные жители и разрушена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома.

Противник продолжает сосредоточивать основные силы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на указанных участках фронта произошло 70 боев. Самые ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Марьинском направлениях.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Волфино, Славгород, Плетеневка Сумской области.

За эти сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Блешня Черниговской области и Малушино на Сумщине, а также Уды, Гатище, Плетеневка, Покаляное, Бударки, Землянки и Тополи на Харьковщине.

На Купянском направлении было начато наступление под Белогоровкой в Луганской области, которое не увенчалось успехом. Авиаудары были нанесены в районе Григорьевки, Ольшаны и Кисловки в Харьковской области.

Вражеский артиллерийский и минометный обстрел велся по Стельмаховке. Фиголовке, Новомлынску, Двуречной, Западному, Масютовке, Лиману Первому, Кисловке, Котляровке, Табаевке и Берестову на Харьковщине и Луганщине.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Белая Гора.

Россияне нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки и Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Дылиевка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Степного, Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. В течение суток нанес авиаудар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы вблизи Новокалинового, Бердичев, Авдеевки, Тоненького, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Обстрелы претерпели Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Курахово и Катериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. В то же время нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Максимовка, Золотая Нива и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомыс.
Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Гуляйполе, Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области; а также Золотая Балка, Берислав, Степановка и Херсон.

Российско-оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. Как следствие, враг продолжает перепрофилировать гражданские учебные заведения на временно оккупированных территориях в медицинские учреждения. В частности, в селе Голубовка Луганской области оккупационные войска превратили местную школу в военный госпиталь. Туда доставили на лечение около 50 раненых оккупантов.

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Херсон
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