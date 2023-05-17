Об этом сообщает СБУ.

В ночь на 16 мая 6 блогеров провели несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях. Среди прочего фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы отечественной ПВО.

"За считанные минуты эти видео подхватили многочисленные телеграм-каналы и российские пропагандистские паблики. Среди них интернет-ресурсы, подконтрольные спецслужбам страны-агрессора. Кроме того, киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

По данным следствия, обнаруженные видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур.

При этом доступ к отснятым файлам был открыт для широкого круга пользователей, выложивших видео ночной атаки на Киев в общем доступе в ютуб. Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных воздушных ударов по столице Украины.

В ходе неотложных следственных действий по местам фактического проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которые они использовали для распространения запрещенного контента. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.