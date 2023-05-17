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Засветили работу ПВО во время атаки РФ на Киев: СБУ разоблачила блогеров и заблокировала работу онлайн-камер

17 мая, 2023 среда
10:21
Криминал

Служба безопасности Украины установила личности шестерых жителей столицы, незаконно распространявших информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая

Об этом сообщает СБУ.

В ночь на 16 мая 6 блогеров провели несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях. Среди прочего фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы отечественной ПВО.

"За считанные минуты эти видео подхватили многочисленные телеграм-каналы и российские пропагандистские паблики. Среди них интернет-ресурсы, подконтрольные спецслужбам страны-агрессора. Кроме того, киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

По данным следствия, обнаруженные видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур.

При этом доступ к отснятым файлам был открыт для широкого круга пользователей, выложивших видео ночной атаки на Киев в общем доступе в ютуб. Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных воздушных ударов по столице Украины.

В ходе неотложных следственных действий по местам фактического проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которые они использовали для распространения запрещенного контента. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

  • Украинская актриса и ведущая Ксения Мишина присоединилась к тем людям, которые снимали работу украинских сил ПВО во время ракетной атаки россиян, и возмутилась хейтом.
  • Также популярная киевская блогерша Инна Воронова опубликовала в соцсетях видео с работой украинской ПВО ночью 16 мая, когда россияне накрыли столицу Украины ракетами. Извинения появились спустя несколько часов. Российские СМИ растиражировали видео из Instagram Вороновой.
Видео
СБУ
Война с Россией
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