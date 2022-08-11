Засуха в Европе: критически низкий уровень воды в реке Рейн может повлиять на транспортировку грузов

Об этом пишет Sky News.

Издание сообщает, что водный путь является ключевым торговым путём для нескольких европейских стран, включая Германию. Он используется для перевозки зерна, химикатов и угля по Германии. Засуха также создает проблемы для немецких фабрик и электростанций, которые возлагаются на доставку кораблями вдоль реки Рейн (1232 км).

На изображениях заметно низкий уровень воды в одной из самых больших рек Европы. По данным издания, чиновники предупреждают, что условия засухи могут повлиять на транспортировку грузов.

Тим Александрин, представитель министерства транспорта Германии, сказал: "Это особенно касается Рейна, устье имеет очень низкий уровень воды, но остается судоходным для судов с небольшими грузом".

Власти прогнозируют, что в пятницу уровень воды может опуститься ниже 40 сантиметров и продолжать падать в течение выходных.

Италия 4 июля объявила чрезвычайное положение в регионах, окружающих реку По, из-за сильнейшей за последние 70 лет засухи.

5 августа в Британии из-за аномальной жары впервые в истории пересох утечка Темзы. Речные эксперты заявляют, что такое произошло впервые. При этом синоптики предупреждают, что столбик в термометрах будет продолжать держаться в пределах высоких показателей.

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