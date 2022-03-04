Застряли в болоте. В Донецкой области задержали двух оккупантов
В Донецкой области задержаны 2 военнослужащих 2 мотострелкового батальона 70 гвардейского мотострелкового полка ВС Российской Федерации. Они застряли в болоте во время выполнения "задания"
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Еспресо.TV .
"По данным следствия, 24 февраля 2022 года командир и механик-водитель БМП-3 армии страны-агрессора в возрасте 36 и 29 лет, во исполнение преступного приказа командования РФ, отправились из Симферопольского района АР Крым на территорию, подконтрольную Украине", - пишет пресс-служба .
Оккупанты получили задачу выявлять блокпосты и пункты дислокации военных Украины для продолжения военной агрессии.
В настоящее время осуществляется досудебное расследование (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Также решается вопрос по поводу сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.
- Напомним, Служба безопасности Украины обнародовала обращение пленного оккупанта РФ к его близким, в котором он призывает не верить российской пропаганде.
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