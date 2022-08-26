Застрелил в спины двух мирных жителей Киевщины: российскому оккупанту объявили подозрение в военном преступлении
Российскому военному, убившему выстрелами в спины двух мирных жителей возле села Мрия на Киевщине, объявили подозрение в умышленном убийстве и военном преступлении
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора .
"Старшему лейтенанту 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени бригады вооруженных сил РФ заочно уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. Уголовный кодекс Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следователей, в марте 2022 года пятеро российских солдат приехали на предприятие неподалеку от поселка Мрия Бучанского района. Они передвигались на автомобиле с буквой "V" и надписью "Танковый спецназ RUS".
К оккупантам вышли двое гражданских – владелец и охранник предприятия. Сначала, убедившись, что гражданские не представляют угрозы, россияне дали им возможность уйти. Однако как только мирные жители отошли на несколько метров, подозреваемый и второй неустановленный преступник выстрелили им в спины из автоматического оружия. Мужчины получили по меньшей мере 12 огнестрельных ранений, от которых погибли.
После совершенного военнослужащие РФ ограбили предприятие и уехали с награбленным в машине.
Преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения, установленными на предприятии.
- 12 августа в Бучанском районе обнаружили тело киевлянина, расстрелянного российскими захватчиками во время оккупации.
- Также в августе были объявлены подозрения восьмерым российским военным и росгвардейцам, грабившим дома на Киевщине.
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